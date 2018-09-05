В Челябинской области произошло второе за сутки землетрясение с магнитудой 4,4, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зарегистрировали в 12:27 по местному времени. Очаг располагался на глубине два километра в 133 километрах от Уфы и в 21 километре на юго-восток от Катав-Ивановска, где сегодня ночью произошло первое землетрясение.

В региональном МЧС заявили, что проверяют данные о втором толчке, так как сейчас поступает противоречивая информация.

Как пишет "Инфореактор", жители Урала говорят и о третьем подземном толчке, однако официального подтверждения этой информации нет тем более.

Сообщается, что институт геофизики Уральского отделения РАН направил в ведомство письмо, в котором говорится о возможном однократном афтершоке. В нем также отмечается, что повторные сильные подземные толчки маловероятны.

Сейчас в регионе работает оперативный штаб, который занимается проверкой зданий. Позднее состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.

В ночь на среду в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска зафиксировали землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,5. Подземные толчки зафиксировали в 03:58 по местному времени. Очаг залегал на глубине десяти километров. Погибших и пострадавших нет.