Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Потепление до +24 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 6 сентября, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Без осадков, в утренние часы местами туман", — информирует метеорологическое ведомство.

Дневные температуры составят +19...+24 градуса. Ветер ожидается северный, 2-7 метров в секунду с усилением местами до 13 метров.

В Барнауле без осадков, в утренние часы местами возможен туман. Дневные температуры в краевой столице составят +19...+21 градус. Ветер будет северный, 4-9 метров в секунду.