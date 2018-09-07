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Дореволюционное образование в России: архивные фото

, ИА "Амител"
Какой была учёба в Российской империи в XIX веке

Фото: vk.com/negativefilm

Большой скачок в образовании в Российской империи произошел в годы правления Александра I (годы правления 1801 — 1825). В 1802 году создается Министерство народного просвещения. Его задачей становится  полная реорганизация всего учебного процесса. В итоге министерство утвердило уставы, согласно которым народное образование делилось на 4 ступени: приходские училища, уездные училища, гимназии, университеты.

В начальных училищах учеба была бесплатной и длилась несколько лет. Потом в реальных или коммерческих училищах и гимназиях за 7−8 лет дети получали среднее образование. Реальные училища были доступнее, там изучали арифметику, бухгалтерию, экономику и товароведение, русский, английский, немецкий и французский языки. Гимназии были более престижными. В них готовили к университету и учились там, как правило, дети купцов, офицеров, адвокатов. У них были уроки русского, церковнославянского, немецкого и французского языков, латыни, математики, физики, истории, географии, чистописания и закона Божьего.

После отмены крепостного права Александром II в 1861 году для пореформенной России был характерен рост грамотности населения и развитие различных форм обучения.

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

7.09.2018 07:29
Qwerty

Эй, а где фото?

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