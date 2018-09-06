Фото: avito.ru

Коттедж площадью 393 квадратных метра продают в поселке "Цветы Алтая" в Барнауле за 29,95 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Автор объявления подчеркивает, что дом построен по эксклюзивному проекту, имеет оригинальную архитектуру.

В коттедже имеется просторная гостиная, несколько спален, зимний сад, вип-зона для проведения вечеринок.

На участке общей площадью 19 соток расположен гараж на три автомобиля, хозяйственные помещения, банный комплекс с террасой.

На территории выполнен ландшафтный дизайн, есть розарий, мягкие газоны.

Установлена система кондиционирования, охранная сигнализация, обустроена дренажная система, система полива, теплые полы.