Фото: avito.ru
Коттедж площадью 393 квадратных метра продают в поселке "Цветы Алтая" в Барнауле за 29,95 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Автор объявления подчеркивает, что дом построен по эксклюзивному проекту, имеет оригинальную архитектуру.
В коттедже имеется просторная гостиная, несколько спален, зимний сад, вип-зона для проведения вечеринок.
На участке общей площадью 19 соток расположен гараж на три автомобиля, хозяйственные помещения, банный комплекс с террасой.
На территории выполнен ландшафтный дизайн, есть розарий, мягкие газоны.
Установлена система кондиционирования, охранная сигнализация, обустроена дренажная система, система полива, теплые полы.
Комментарии
почему в таких объявлениях про будку для собаки ничего не пишут?
одобрям-с.. дайте мне 30 лямов
я на сдачу будку еще куплю