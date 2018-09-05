Центр Кудрина перейдет под контроль Минэкономразвития

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина с 2019 года перейдет под контроль Минэкономразвития, сейчас он "сворачивает деятельность", пишет издание News.ru со ссылкой на два близких к центру источника.

Профессор Высшей школы экономики и член совета ЦСР Олег Вьюгин подтвердил эту информацию. По словам Вьюгина, глава Минэкономразвития Максим Орешкин войдет в состав совета ЦСР, который сейчас возглавляет Кудрин. Источники издания рассказали, что в ЦСР после сокращений останется "лишь один департамент и несколько направлений работы".

В ЦСР сообщили News.ru, что организация сменит "формат работы" и будет заниматься проектами "стратегического характера для органов государственной власти", а также для компаний и региональных властей.

Также об этом пишет со ссылкой на собеседника в правительстве и бывшего сотрудника центра Кудрина The Bell. Издание отмечает, что решение о переходе под контроль министерства было принято "довольно давно".

Центр был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина, который тогда возглавлял правительство. Сначала его работой руководили Герман Греф (министр экономического развития в 2000-2007 годах, сейчас — глава Сбербанка), Дмитрий Козак (бывший полпред президента в Южном федеральном округе и экс-министр регионального развития, сейчас — вице-премьер) и Дмитрий Мезенцев (член Совета Федерации, сейчас - зампред совета ЦСР).

ЦСР участвовал в подготовке Стратегии социально-экономического развития России до 2010 года, которая легла в основу экономической политики Владимира Путина. Центр также подготовил экономическую программу к четвертому сроку Путина, многие предложения ЦСР были закреплены в новых майских указах президента.