На начало сентября в Рубцовске к отопительному сезону готова только четверть жилого фонда. Об этом порталу Amic.ru сообщил глава города Дмитрий Фельдман.

"Вопросы по отопительному сезону в Рубцовске всегда стояли остро. В этом году мы начали работать, как только закончился отопительный сезон. Часть управляющих компаний уже проверили внутридомовые сети, 27% домов получили паспорта готовности. Ряд домов выполняют работы по устранению замечаний, которые были высказаны. В этой работе задействованы прокуратура города, администрация Рубцовска, жилищная инспекция", — рассказал глава Рубцовска.

Фельдман также отметил, что все муниципальные учреждения к прохождению сезона готовы. Замечания есть только по двум учреждениям, но это не повлияет на их готовность к осенне-зимнему периоду.

Напомним, вопросы теплоснабжения давно стоят для города довольно остро. Пожалуй, каждый отопительный сезон СМИ писали о проблемах теплоснабжения в Рубцовске. Так, в январе 2018 года горожане остались без тепла из-за коммунальной аварии: произошел провал на канализационном коллекторе диаметром 1200 миллиметров. Тепловая сеть города была смонтирована в 1992 году, специалисты отмечают коррозийный износ, который становится причиной аварий.

Что касается этого отопительного сезона, то уже к 20 сентября в городе должна быть 100% готовность. Ранее уже говорилось, что управляющие компании города не проводили вовремя необходимые работы на своих объектах.

Работы ведутся на главном тепловом узле. На Рубцовской ТЭЦ сформирован полуторакратный запас топлива: 24 тысячи тонн при нормативе в 15 тысяч. К концу этого месяца склад (вместимостью 40 тысяч тонн твердого топлива) будет заполнен, заявил директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов.

"Работы идут по графику. На Рубцовском теплоэнергетическом комплексе завершаем работы по модернизации схемы теплоснабжения города. Нам необходимо установить турбину мощностью 6 МВт, мы планируем сделать это в текущем году. В прошлом отопительном сезоне мы выявили определенные проблемы при эксплуатации тепловых сетей, провели работу по их устранению, что обеспечит более надежную и эффективную работу схемы теплоснабжения", — рассказал Игорь Лузанов.

Также Лузанов рассказал, что объем затрат на подготовку к зиме по Алтайскому филиалу компании составляет порядка 4,5 млрд рублей. Из них 1,8 млрд рублей пойдут на ремонт. К настоящему моменту ремонтная программа выполнена на 60%.

Врио губернатора края Виктор Томенко посетил Южную тепловую станцию с рабочим визитом. Глава региона отметил, что этот отопительный сезон должен пройти для Рубцовска благополучно.

"Предприятие берет на себя и дополнительные обязательства, стремясь сделать Рубцовск более привлекательным для проживания. Руководители предприятия доложили о готовности к зиме. Как и на Барнаульской ТЭЦ-3, на Южной тепловой станции провели подготовку к зиме. Я спокойно могу говорить, что в Рубцовске в этом отопительном сезоне все будет хорошо. К каким-то непредвиденным ситуациям мы готовы, но надеемся, что не потребуется наше вмешательство из-за форс-мажорных обстоятельств", — заявил Томенко.