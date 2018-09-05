Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей

Россию официально обвинили в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за атаку ответственны российские спецслужбы, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Reuters.
"Основываясь на информации, предоставленной разведкой, правительство [Великобритании] пришло к выводу, что двое людей, которых назвала полиция и Королевская прокурорская служба, — служащие российской военной разведки, также известной как ГРУ", — сказал Мэй.
Глава британского правительства также отметила, что операция с большой вероятностью была санкционирована Кремлем.
Комментарии
Прижала Тереза кремлёвских к стенке.Ох и умная баба.
Надо опровергать: в ГРУ таких сотрудников нет, в Солсбери их не было, а вообще это английские шпионы, арестовать но не выдавать!
Есть все основания обвинить Терезу Мэй в убийстве Кеннеди (хайли лайкли). Прижал я британских к стенке, ох и умный мужик.
Тереса Мэй совестью отсутствие блещет.
Представленные доказательства весьма убедительны. Если всё было именно так, то те, кто организовал покушение на Скрипаля, мягко говоря, не большого ума. Они же должны были знать, как легко вычисляют зломышленников по видокамерам, которыми напичкана Англия, где они на каждом углу, хотя бы из репортажей о беспорядках, которые устраивают там уличные хулиганы, которых, таким образом, быстро находят. Возможно, был расчёт, что российских сотрудников спецслужб, к которым отнеслись как к одноразовому материалу, подвергнув такому риску, не успеют быстро вычислить и они сумеют покинуть страну, что и произошло. В любом случае, такое преступление достойно только осуждения, т.к. при применении химического оружия страдают посторонние люди, незамешанные в разборках между спецслужбами, как дочь Скрипаля и несколькло пострадавших англичан, зачем тогда его выпустили из России, если к нему оставались претензии? Любая страна будет негодовать, если иностранные спецслужбы будут совершать преступления на её территории, представляющие опасность для её собственных граждан, в результате испортились отношения и теперь сложнее будет попасть в Англию обычным туристам, которые едут туда с добрыми намерениями. Если российские спецслужбы находят предателей в своих рядах, то пусть они не портят жизнь согражданам своими преступными акциями, которые подрывают доверие между народами и ухудшают международные отношения, которые с таким большим трудом налаживались после падения “железного занавеса”, который вновь может появиться уже с другой стороны для защиты от таких преступлений.
Дорогой гость 20:26,вы действительно думаете,что это "покушение" вовсе не тупая провокация мелкобритов?)
5.09.2018 21:10
- гость -
Да таких балбесов на AMIC-е полно. Не удивляйтесь.