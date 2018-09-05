Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей

Россию официально обвинили в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за атаку ответственны российские спецслужбы, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Reuters.

"Основываясь на информации, предоставленной разведкой, правительство [Великобритании] пришло к выводу, что двое людей, которых назвала полиция и Королевская прокурорская служба, — служащие российской военной разведки, также известной как ГРУ", — сказал Мэй.

Глава британского правительства также отметила, что операция с большой вероятностью была санкционирована Кремлем.