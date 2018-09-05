Москва отреагировала на новые обвинения в отравлении Скрипалей

Из Лондона идет противоречивая информация о расследовании дела об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

"Просто мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят, как и вам, я думаю. Тем более там был еще комментарий по линии Скотленд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные. Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться", — сказал Ушаков.

Так он прокомментировал опубликованные британской стороной фотографии и фамилии лиц, якобы причастных к инциденту в Солсбери. "Эти данные — это не данные, а непонятно что", — добавил он.

Ранее в среду Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну "Новичок". Как сообщается, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Вскоре после этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила РФ в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери. По ее словам, операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

В МИД России призывают британские официальные лица "перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов".