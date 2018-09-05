Минэкономразвития ожидает возврата курса рубля к доллару США к уровням 63-64 рубля во второй половине 2019 года, говорится в опубликованном министерством в среду обзоре "Картина экономики", в котором приводится частично уточненный прогноз до 2024 года, сообщает "Интерфакс".

"Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63-64 рубля за доллар во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами — торговыми партнерами", — прогнозируют в Минэкономразвития.

Министерство повысило среднегодовой курс доллара в 2018 году до 61,7 рублей с 60,8 рублей в июльской версии, в 2019 году до 63,9 рублей с 63,2 рублей. Одновременно министерство повысило прогноз по сальдо финансового счета на 2018 год до $41 млрд с $18 млрд, ожидаемых ранее.

"Вместе с тем фундаментальные условия функционирования российской экономики в средне- и долгосрочном периоде существенно не изменятся. В связи с этим Минэкономразвития России сохраняет неизменным прогноз курса рубля на 2020-2024 годы", — подчеркивают в министерстве.