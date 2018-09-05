Совбез России подготовит план защиты РФ от санкций

Совет безопасности, председателем которого является президент Владимир Путин, готовит сводный план ответных мер России на новые санкции и санкционные инициативы США, пишет РБК.

Среди тех, кто готовил инициативы по защите от санкций, — Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Центробанк, Внешэкономбанк, "Ростех", отраслевые монополии, сообщил изданию источник, близкий к Совбезу, и подтвердил собеседник в одной из структур, готовивших предложения.

В пресс-службе Совбеза отказались от комментариев, отметив, что "периодически аппарат Совета безопасности и эксперты совета обсуждают меры по обеспечению национальных приоритетов в сфере экономики".

Среди обсуждаемых инициатив в сфере международного права — включение в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, говорит источник издания, а в международные коммерческие соглашения — оговорки о недопустимости обоснования форс-мажоров санкциями США.

Это попытка защититься от института вторичных (экстерриториальных) санкций США, которые традиционно применялись в отношении Кубы или Ирана, но с принятием закона CAATSA стали угрожать и российским контрагентам. Например, санкции теперь угрожают любым иностранным покупателям российских вооружений, о чем недавно вновь предупреждал Госдеп.

Также обсуждается возможность приоритетных закупок не попавших пока под американские санкции технологий и разработки альтернативных международных систем расчетов на основе квантовых технологий.