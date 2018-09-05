Ресторан в Петербурге принял на работу робота-андроида

Сеть ресторанов русской кухни "Теремок" трудоустроила робота-кассира. Как рассказал журналистам гендиректор и совладелец сети в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский, первый андроид-кассир "Маруся" начнет работу в ТЦ "Невский центр" 6 сентября. Параллельно компания внедряет аналогичного робота в одном из торговых центров Москвы. В случае успеха проекта, компания планирует внедрить еще шесть аналогичных роботов, пишет РБК.

"Это первый робот в сфере общественного питания, который общается с посетителем и принимает заказы. Основная цель "Маруси" — рассказать про "Теремок", — говорит Свидовский. Робот "Маруся" будет располагаться на первом этаже торгового комплекса. С ее помощью можно будет сделать заказ, а также выбрать время и место выдачи.





По словам Свидовского, пока робот "Маруся" — исключительно маркетинговый проект. Главная ее задача — продвижение компании и возможность удаленного заказа. Как отметила руководитель отдела маркетинга ТЦ "Невский центр" Екатерина Руновская, оператор также ожидает от внедрения робота пиар-эффекта.

Андроид был разработан "Теремком" совместно с компанией "Альфа Роботикс". Как рассказал РБК Петербург руководитель отдела продаж компании Дмитрий Чистовский, инвестиции "Теремка" в этот проект составили 1,1 млн руб. Вложениями в разработку программного обеспечения занималась "Альфа Роботикс". Точную сумму инвестиций Чистовский не раскрыл, добавив, что затраты компании-разработчика оказались "сопоставимыми, если не большими" по сравнению с затратами "Теремка".

Сейчас "Маруся" работает в Петербурге и Москве в тестовом режиме, который продлится две недели. В случае успеха и востребованности у посетителей (по словам Свидовского, если вокруг "Маруси" будет формироваться "толпа") компания намерена поставить еще по три робота в оба мегаполиса. Таким образом, в ближайшее время число сотрудников-андроидов сети "Теремок" может вырасти до восьми штук.