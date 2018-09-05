Покинувшие "ФК Открытие" после начала санации банка топ-менеджеры добровольно вернули 840 млн руб., ранее выплаченных им в виде бонусов, заявил журналистам нынешний глава "ФК Открытие" Михаил Задорнов, передает ТАСС.

"Из 1,418 млрд рублей премий, выплаченных менеджерам и совету директоров в августе прошлого года в несколько приемов, уже сейчас добровольно, путем переговоров, вернулось банку и государству, потому что там был подоходный налог уплачен, примерно 840 млн рублей. Почти две трети этой суммы", — сказал Задорнов.

По словам Задорнова, банк продолжает вести переговоры о возвращении остатка бонусов в размере 578 млн руб. и рассчитывает добиться добровольного возвращения и этих средств. В случае же провала переговоров банк, как отметил Задорнов, будет добиваться своих целей "путем судебных решений".

23 августа "ФК Открытие" уже подал к девяти своим бывшим топ-менеджерам иски с требованием о возврате незаконно выплаченных им бонусов. Однако производство по этим искам пока не начато.

О выплатах, которые получил бывший топ-менеджмент "ФК Открытие" перед санацией, стало известно вскоре после введения временной администрации в конце августа 2017 года. По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, в последний месяц перед санацией руководство банка досрочно выплатило бонусы многим сотрудникам, при этом в некоторых случаях размер бонусов достигал 50 млн руб. и даже 100 млн руб.