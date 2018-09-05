Росстат зафиксировал в августе нулевую инфляцию

Потребительские цены в России за месяц (в августе по сравнению с июлем 2018 года) не выросли, констатировали в Росстате. В годовом выражении рост потребительских цен по итогам августа достиг 3,1%, пишет "Российская газета".

Отмечается, что в последний месяц лета снизилась стоимость плодоовощной продукции. Морковь стала дешевле на 16,2%, картофель и виноград — на 15,1%, огурцы, помидоры, свекла — на 12,7-14,5%, репчатый лук подешевел на 7%.

А вот свинина подорожала на 2,6%, курица прибавила в цене чуть более 1%, отметили в Росстате.

Также, как подчеркнули в ведомстве, к началу учебного года немного выросли и цены на канцтовары, тетради и учебники (от 0,5-0,9%).