Депутат из Кыштовского района Новосибирской области Дмитрий Стакановский попросил федеральных налоговиков проверить, все ли отчисления в российскую казну произвел американский бизнес-тренер Тони Роббинс, который накануне выступил в Москве, пишет новосибирская "Комсомольская правда".

Речь идет о мероприятии в Олимпийском. Билеты расхватали, несмотря на стоимость — от 30 до 500 тысяч рублей. Олимпийский был полный — на шоу пришло около 26 тысяч зрителей. Выручка, согласно появившейся в Сети информации, составила больше 800 миллионов рублей.

"Кыштовский район Новосибирской области является муниципальным образованием, которое получает денежные средства из регионального бюджета Новосибирской области, которая, в свою очередь, получает денежные средства из бюджета Федерации. На основании этого прошу вас провести контрольные мероприятия, направленные на формирование налогооблагаемой базы, образовавшейся с вырученных денежных средств от проданных билетов на театральное шоу зарубежного артиста Тони Роббинса", — пояснил в официальном письме к налоговой 34-летний Стакановский, который является заместителем председателя комиссии по бюджету Совета депутатов Кыштовского района.

"Даже в моем окружении нашлись двое знакомых, которые поехали на его выступление <...> Конечно, обидно, что люди такие деньги готовы платить за достаточно банальные советы. Не хочется, чтобы такие, как Роббинс, вводили в заблуждение народ, а также наше государство. Отечественные артисты зарегистрированы, налоги платят. А тут все очень непонятно. Кто организатор? А может ли вообще зарубежный бизнес-тренер осуществлять какую-то коммерческую деятельность на территории России? Разрешение у него есть? У нас и так везде нехватка бюджета, в том числе в районе, где я живу. Народ не то что тренеров таких не видывал — у нас и дорог-то нет! Поэтому такое негодование охватило, что написал письмо. Пусть отчислят немного и нашему району!" — добавил Стакановский.

Депутат уже посчитал, сколько должен отдать американский бизнес-тренер: "Если организаторы получили выручку 800 миллионов рублей, то тут не может быть никаких скидок — действует обычная система налогообложения: это и налог на добавленную стоимость, и налог на прибыль. Поэтому умножайте 800 миллионов на 18%. Потом еще, когда они будут прибыль формировать, — это доход минус расход, пусть заплатят с нее 20%! А если Роббинсу платили гонорар как физическому лицу, то удерживали ли НДФЛ? Так как он иностранный резидент, то нам положено 35% с его гонорара. Там однозначно больше 150 миллионов получается, понимаете?!"

Выходит, американец прокачал не только российских богачей и стартаперов, которые пришли на его выступление, но еще и российскую экономику, приходит к выводу Стакановский.