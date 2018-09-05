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Снижение потребления алкоголя в России заметили в Росалкогольрегулировании

, ИА "Амител"
При этом, как отмечается, в стране употребление алкогольных напитков по-прежнему находится на высоком уровне

Фото: newstracker.ru

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что потребление алкоголя на душу населения в России за последние 12 лет снизилось на 40%, сообщает RT.

Алешин подчеркнул, что федеральная служба внесла в такую тенденцию весомый вклад. Он отметил, что в рамках полномочий организации есть несколько инструментов изменения структуры и снижения потребления горячительных напитков среди россиян. Среди них — контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости, борьба с нелегальным производством и оборотом продукции,

При этом в стране употребление алкогольных напитков по-прежнему находится на высоком уровне, добавил Алешин.

"Следует помнить, что вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом", — отметил глава Росалкогольрегулирования.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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