Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что потребление алкоголя на душу населения в России за последние 12 лет снизилось на 40%, сообщает RT.

Алешин подчеркнул, что федеральная служба внесла в такую тенденцию весомый вклад. Он отметил, что в рамках полномочий организации есть несколько инструментов изменения структуры и снижения потребления горячительных напитков среди россиян. Среди них — контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости, борьба с нелегальным производством и оборотом продукции,

При этом в стране употребление алкогольных напитков по-прежнему находится на высоком уровне, добавил Алешин.

"Следует помнить, что вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом", — отметил глава Росалкогольрегулирования.