Критерии издания книг для школьников предложили разработать в Совфеде

Зампред Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что Минпросвещения могло бы совместно с издательствами выработать критерии издания книг, соответствующих возрасту школьников, сообщает "РИА Новости".

"Возможно, для школьников, ребят подросткового возраста следует издавать отдельные книги, которые бы включали произведения для школьной программы и те, которые соответствуют их возрасту", — сказала Гумерова.

По мнению сенатора, Минпросвещения и издатели могли бы объединить усилия, чтобы выработать подход к включению определенных литературных произведений в книги для разных возрастных групп.

Ранее в СМИ появились сообщения, что школьнице в Екатеринбурге не продали сборники стихов Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского, потому что на книгах была возрастная маркировка "18+".

Во вторник замглавы Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что в нижней палате планируют обсудить вопрос о критериях маркировки книг "18+".

"Одиннадцатого числа у нас будет первое заседание Комитета по культуре, возможно, мы и этот вопрос успеем обсудить. Надо подумать, конечно, и правильным образом поставить эту работу", — сказал Шолохов.