Стартовав совсем недавно, новая рубрика на странице DFM Барнаул в Инстаграм под хештегом #КатяБуянМеняетПрофессию успела завоевать большой интерес: проект, где радиоведущая посещает разные компании города и пробует себя в различных профессиях, привлек внимание барнаульцев. Катя уже побывала пекарем блинов и флористом, а на этот раз хрупкая девушка отправилась на завод "ЖБИ Сибири" — один из региональных лидеров в сфере производства материалов для строительства, чтобы не понаслышке узнать, легко ли быть машинистом крана, формовщицей железобетонных изделий и конструкций, сварщиком арматурных сеток и каркасов.

КАК В ЛУЧШЕМ СОВЕТСКОМ КИНО

"Переступив порог завода, я сразу попала в приятную и теплую атмосферу, — делится Катя. – Рабочие на производстве все, как один, довольные и улыбчивые. И это не случайно: политика руководства такова, что молодые кадры и новаторские идеи здесь в большой цене". К слову, весь огромный, но при этом дружный коллектив завода – а это более 400 человек – с радостью принял радиоведущую в свои ряды и даже познакомил с тонкостями профессионального мастерства. Начали традиционно с экскурсии по производству, где на площади в 18,5 гектаров располагаются два основных корпуса, в которых находятся шесть производственных цехов, в числе которых два бетоносмесительных цеха, цех тротуарной плитки "АЛОМ" и вспомогательный ремонтно-механический цех; открытый полигон ферм; склады инертных материалов, склады готовой продукции, собственные железнодорожные тупики.

"В цехах – чистота и порядок, — обратила внимание девушка. – Все мощно, сильно, грандиозно: настоящая романтика производства, которую раньше видела только в советских фильмах". А когда Катя освоила на практике обязанности крановщика, поднявшись на высоту, то просто не смогла сдержать восторга: "Эмоции переполняют. Когда ты наверху – ощущаешь себя властелином мира".

АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

На следующем этапе знакомства с заводской жизнью Екатерина "переквалифицировалась" в формовщицу железобетонных изделий и конструкций и в сварщика арматуры, на своем опыте убедившись, насколько широкий ассортимент продукции выпускает "ЖБИ Сибири": железобетонные изделия для панельного, кирпичного и каркасного домостроения, а также изделия марки "АЛОМ" для благоустройства, среди которых тротуарная плитка, дорожные бордюры и поребрики, облицовочный кирпич. "Современное оборудование и производственные мощности, которыми располагает завод, поистине впечатляют, — рассказывает радиоведущая. – А когда берешься за работу, испытываешь чувство гордости от причастности к общественно значимым делам, ведь "ЖБИ Сибири" принимает участие в строительстве школ, детских садов, торговых центров; в благоустройстве города, а также домов, в которых будут жить счастливые семьи". Построенные из изготовленного на этом заводе железобетона дома будут многие-многие годы украшать наш любимый город!

ООО "ЖБИ Сибири"

г. Барнаул, Заводской 9-й проезд, 40

Тел.: +7 (3852) 20 22 22

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