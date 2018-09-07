Стартовав совсем недавно, новая рубрика на странице DFM Барнаул в Инстаграм под хештегом #КатяБуянМеняетПрофессию успела завоевать большой интерес: проект, где радиоведущая посещает разные компании города и пробует себя в различных профессиях, привлек внимание барнаульцев. Катя уже побывала пекарем блинов и флористом, а на этот раз хрупкая девушка отправилась на завод "ЖБИ Сибири" — один из региональных лидеров в сфере производства материалов для строительства, чтобы не понаслышке узнать, легко ли быть машинистом крана, формовщицей железобетонных изделий и конструкций, сварщиком арматурных сеток и каркасов.
КАК В ЛУЧШЕМ СОВЕТСКОМ КИНО
"Переступив порог завода, я сразу попала в приятную и теплую атмосферу, — делится Катя. – Рабочие на производстве все, как один, довольные и улыбчивые. И это не случайно: политика руководства такова, что молодые кадры и новаторские идеи здесь в большой цене". К слову, весь огромный, но при этом дружный коллектив завода – а это более 400 человек – с радостью принял радиоведущую в свои ряды и даже познакомил с тонкостями профессионального мастерства. Начали традиционно с экскурсии по производству, где на площади в 18,5 гектаров располагаются два основных корпуса, в которых находятся шесть производственных цехов, в числе которых два бетоносмесительных цеха, цех тротуарной плитки "АЛОМ" и вспомогательный ремонтно-механический цех; открытый полигон ферм; склады инертных материалов, склады готовой продукции, собственные железнодорожные тупики.
"В цехах – чистота и порядок, — обратила внимание девушка. – Все мощно, сильно, грандиозно: настоящая романтика производства, которую раньше видела только в советских фильмах". А когда Катя освоила на практике обязанности крановщика, поднявшись на высоту, то просто не смогла сдержать восторга: "Эмоции переполняют. Когда ты наверху – ощущаешь себя властелином мира".
АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
На следующем этапе знакомства с заводской жизнью Екатерина "переквалифицировалась" в формовщицу железобетонных изделий и конструкций и в сварщика арматуры, на своем опыте убедившись, насколько широкий ассортимент продукции выпускает "ЖБИ Сибири": железобетонные изделия для панельного, кирпичного и каркасного домостроения, а также изделия марки "АЛОМ" для благоустройства, среди которых тротуарная плитка, дорожные бордюры и поребрики, облицовочный кирпич. "Современное оборудование и производственные мощности, которыми располагает завод, поистине впечатляют, — рассказывает радиоведущая. – А когда берешься за работу, испытываешь чувство гордости от причастности к общественно значимым делам, ведь "ЖБИ Сибири" принимает участие в строительстве школ, детских садов, торговых центров; в благоустройстве города, а также домов, в которых будут жить счастливые семьи". Построенные из изготовленного на этом заводе железобетона дома будут многие-многие годы украшать наш любимый город!
ООО "ЖБИ Сибири"
г. Барнаул, Заводской 9-й проезд, 40
Тел.: +7 (3852) 20 22 22
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Комментарии
Ха, ну так пусть и оставалась бы там работать
Отклячить попец на фоне завода и РАБОТАТЬ на заводе не одно и тоже! Сомневаюсь, что эта девочка - припевочка работать сможет ибо как говориться болтать не мешки ворочать!
на этот раз хрупкая девушка отправилась на завод "ЖБИ Сибири" — один из региональных лидеров в сфере производства материалов для строительства, чтобы не понаслышке узнать, легко ли быть машинистом крана, формовщицей железобетонных изделий и конструкций, сварщиком арматурных сеток и каркасов.
что то за работой ее не видно) фотки сплошь для инсты
Все честно! в заголовке слово поработать написано в кавычках, а на предпоследнем фото сварщик за работой, так что все соответствует
Вот такая нынче молодежь, считает пришел на работу, чай попил, поговорил, поселфился, и на этом работа заканчивается. Не все конечно, но таких много.
Красивая хрупкая девочка на большом заводе, производящем брутальный железобетон. Крутой контраст. Статья прикольная. Все на заводы за реальной романтикой производства!
Длинные волосы на производстве принято убирать под косынку. В целях безопасности.
Да уж, поработала.
В моде фотаться на заводе. Пусть бетон попринимает пару часов
Хрупким в цехе не место.Разве что крановщицей.
ДФМ чет везде в последнее время светится. уже и до заводов добрались