Школьники из России взяли четыре медали на олимпиаде по информатике

Российские школьники на международной олимпиаде по информатике завоевали две золотые и две серебряные медали, сообщает Минпросвещения РФ.

"Пятого сентября стали известны результаты 29-й Международной олимпиады по информатике (International Olympiad in Informatics – IOI), которая проходила в Цукубе (Япония). Российская сборная в составе четырех человек завоевала две золотые и две серебряные медали. Всего за призовые места на IOI-2018 состязались более 900 школьников из 85 стран мира", — говорится в релизе.

Золотые медали завоевали Рамазан Рахматуллин из Республики Татарстан и Владимир Романов из Москвы, серебряные — Михаил Анопренко из Санкт-Петербурга и Егор Лифарь из Москвы.

Министр просвещения Ольга Васильева поздравила участников сборной и их наставников: "Важно, что ребята, не забывая про традиционное обучение, активно развиваются в той области, которая реально формирует наше будущее… Может быть, именно сегодняшние победители олимпиады станут авторами тех прорывов, которые определят развитие страны в самых разных сферах".

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года. По правилам в команде должно быть не больше четырех участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований. В России команда формируется по итогам Всероссийской олимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов. Состязание проходит в два тура. На каждый тур отводится пять часов. За это время нужно решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. Итоги соревнования подводятся в формате индивидуального зачета.