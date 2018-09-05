Археологи в ходе раскопок в Выборгском замке обнаружили кирпич XVI века, на котором нарисовано поле для игры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

"Это поле для игры в популярную в средние века "Мельницу", или как ее называли на Руси — "Вавилон". Выборгу были свойственны все особенности жизни того времени, в том числе, и настольные игры", — пояснил директор Выборгского объединенного музея-заповедника Владимир Цой.

Отмечается, что находка не похожа ни на одну из известных сейчас игр. "Игра известна с IX-X веков, она была распространена в Средней Азии, откуда по торговым путям попала в Балтийский регион и в Европу", — рассказал заместитель руководителя Выборгской экспедиции ИИМК РАН Александр Смирнов.

Он подчеркнул, что эта игра была предметом торговли. Она была распространена на Северо-Западе Руси в таких городах, как Новгород, Псков, Старая Ладога.

Смирнов также отметил, что в основном в "Мельницу" играли на досках, поэтому существует вероятность, что найденный кирпичный образец игрового поля периода 1560-1580-х годов является одним из самых поздних в Европе.