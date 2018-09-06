Ученые выяснили, как правильно питаться для долгой жизни

Ученые из Института Солка в Калифорнии в ходе исследования выяснили, что прием дневной нормы калорий в течение 10 часов помогает компенсировать проблемы метаболизма, вызванные нарушением суточного цикла, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на журнал Cell Metabolism.

Отмечается, что у ряда животных, в том числе и людей, есть гены, которые поддерживают циркадные ритмы, отвечающие за активацию различных генов в течение суток. В частности, они "включают" гены пищеварения днем и гены клеточного ремонта ночью.

Из-за заболеваний, смены часовых поясов, а зачастую просто из-за преклонного возраста у некоторых людей эти ритмы могут нарушаться.

В ходе исследования ученые разделили мышей на две группы, предварительно отключив у них циркадные гены. Первой группе предоставили круглосуточный доступ к пище, а второй открыли доступ к той же самой еде в течение 10-часового периода. В результате у мышей из первой группы диагностировали диабет, ожирение и жировую болезнь печени, а вторая группа осталась здоровой.

Специалисты пришли к выводу, что ограничение приема пищи 10-часовым интервалом помогает сохранить здоровье и потенциально продлить срок жизни даже при нарушении биоритмов.

В ближайшем будущем исследователи планируют провести такие же эксперименты с участием людей.