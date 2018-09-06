Минэкономразвития почти в 2,5 раза увеличило прогноз по оттоку капитала из России в 2018 году. Это следует из отчета "Картина экономики. Август 2018 года", опубликованного на сайте ведомства.

Согласно новым данным, из России по итогам 2018 года будет выведен 41 миллиард долларов, а не 18 миллиардов, как предполагалось ранее.

По данным Центробанка по итогам первых семи месяцев 2017 года отток капитала из России составил 21,5 миллиарда долларов против 8,7 миллиарда в 2016 году. Регулятор связывал такую динамику с активной покупкой зарубежных активов и сокращением задолженности российских банков перед иностранцами.

Отток капитала представляет собой отрицательное сальдо финансового счета — части платежного баланса страны. В нем учитываются средства, поступившие в страну и выведенные из нее в качестве инвестиций — как прямых (когда приобретается доля в компании выше 10%), так и портфельных (миноритарные пакеты акций и облигации), а также выданные не резидентам кредиты и платежи по полученным ранее кредитам.