Лукашенко собрал на своем участке урожай картофеля и арбузов

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в среду, 5 сентября, по окончании рабочего дня отправился на уборку урожая на своем приусадебном участке, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что на президентском участке выращивается картофель трех видов: "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина". Сорт "Уладар" выведен белорусскими агрономами, а два остальных — немецкими селекционерами.

За день помощникам Лукашенко удалось убрать и отсортировать все три сорта. Успели они подвести и первые итоги — с площади в 1,5 га собрали 60 тонн. Получается, что урожайность составила 400 центнеров с гектара.

Порадовали Лукашенко и спелые арбузы. Уточняется, что бахчевых на площади в 1,6 га сегодня собрали 42 тонны, но это только на одном поле. Так что главные достижения этого сезона станут известны значительно позже, отметили в пресс-службе.