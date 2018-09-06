На конкурсе красоты "Мисс Мира — 2018" Россию представит Наталья Строева (слева направо на фото), а на "Мисс Вселенная — 2018" — Юлия Полячихина, пишет "Российская газета".

Юлия является обладательницей титула "Мисс Россия — 2018", а Наталья была признана "Второй вице-мисс Россия".

"Юлия получает образование в сфере журналистики в Чувашском государственном университете, а Наталья — студентка первого курса Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, в будущем она станет врачом-дерматологом", — приводит ТАСС сообщение дирекции конкурса "Мисс Россия".

Финал "Мисс Мира" состоится 8 декабря на китайском курортном острове Хайнань, а "Мисс Вселенная" — 16 декабря в столице Таиланда Бангкоке.