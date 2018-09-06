Патриарх Кирилл назвал себя самым свободным иерархом в истории РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с архиепископом Турку и Финляндии Тарио Луома заявил, что Русская православная церковь впервые в своей истории свободна от политического влияния в стране и находится в равноправном диалоге с властью, сообщает РИА Новости.

Глава РПЦ отметил, что западные СМИ "чуть ли не договариваются до того, что патриарх Кирилл несвободен и действует по тому, что ему говорит Путин". По его словам, церковь не согласовывает с властью никаких своих действий.

"Вот хотел бы сказать, что патриарх Кирилл сегодня свободен так, как никто никогда в Русской церкви не был свободен. И не знаю, свободны ли так другие предстоятели православных церквей", — подчеркнул патриарх.

Он также рассказал, что церковь определяет свою линию на заседаниях синода: "Начинаем развивать ее, и очень часто в доброжелательном диалоге с президентом я ему рассказываю о том, что церковь делает. Чаще всего для него это такая, новость, но, по милости Божией, он всегда как-то очень положительно это воспринимает".