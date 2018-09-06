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За семь месяцев текущего года в РФ поженились на 12% пар меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные Росстата.

Эксперты связывают происходящее с демографическим провалом, а также отсутствием финансовой стабильности в жизни молодежи. Кроме этого, россияне откладывали свадьбы на время ЧМ по футболу из-за отсутствия свободных площадей для проведения праздника.

Отмечается, что тенденция к снижению количества заключенных браков наметилась еще четыре года назад. Незначительные улучшения были зафиксированы только в 2017 году. Низкое количество браков в 2016 году объясняется, помимо остальных причин, его високосным характером и связанной с этим несчастливой приметой.

Рекордное количество браков за все время наблюдения было зафиксировано Росстатом в 1960 году. Эксперты считают, что подобных показателей удалось достичь за счет более традиционного отношения к браку и осуждения обществом сожительства без штампа в паспорте.