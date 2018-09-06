Фото: instagram.com/jsvok
Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на "Евровидении-2018", заявила, что готова эмигрировать из страны. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на ее видеообращение.
Также девушка выложила снимок в своем профиле в Instagram, на котором она находится в аэропорту Шереметьево.
Отмечается, что агент певицы не знает о причинах появления данного заявления. Он добавил, что Самойлова уже находится на борту самолета.
Напомним, Самойлова представляла РФ на песенном конкурсе в Лиссабоне, однако не смогла пробиться в финал.
Комментарии
патриоты они такие патриотичные
чавакакава
какой ужас? как дальше жить? жду 5 минут и бегу в магазин за водкой. утоплю в ней свою печаль
за границей вылечат?
ветер в спину, паровоз навстречу!
6.09.2018 08:56
- гость -
за границей хоть передвигаться можно нормально по улицам, вы наши пандусы видели?
от отъезда этой бездарности страна ничего не потеряет
6.09.2018 09:02
A1isa
Русскому инвалиду не нужны пандусы. Незачем плодить неженок. Вам, гейропейцам, не нужен сильный народ. Вот вы и атрофируете своих граждан. Пособия, туалетная бумага, уверенность в завтрашнем дне и прочее. А потом не завезли кока колу и не боец. Наши люди каждый день борятся с трудностями. Зато в момент опасности, все воспитанные волевые качества просыпаются в русском человеке. И любой противник бежит.
А самойлова хуже чем бездарность. Было стыдно когда это подвывало от имени России.
Самойлова решила продлить свой пиар.
скатертью дорога, назад не пускать.
Не понятно зачем столько внимания Юлии Самойловой? Решила эмигрировать - ради Бога. Ни кто никого не держит. Или думает,что начнут её останавливать? Смысл?