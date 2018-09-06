Фото: instagram.com/jsvok

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на "Евровидении-2018", заявила, что готова эмигрировать из страны. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на ее видеообращение.

Также девушка выложила снимок в своем профиле в Instagram, на котором она находится в аэропорту Шереметьево.

Отмечается, что агент певицы не знает о причинах появления данного заявления. Он добавил, что Самойлова уже находится на борту самолета.

Напомним, Самойлова представляла РФ на песенном конкурсе в Лиссабоне, однако не смогла пробиться в финал.