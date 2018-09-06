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Большинство шведских политических партий выступают за блокировку строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Sveriges Radio.

Радио опросило представителей ряда партий об их отношении к данному проекту, и почти все они выступили за вмешательство в строительство трубопроводной магистрали.

"Северный поток-2" — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект", — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам Евросоюза Карин Энстрём.

Депутат от Христианско-демократической партии страны Ларс Адактуссон подчеркнул, что "РФ не уважает международное право", и привел в пример ситуацию с Грузией и Крымом. В связи с этим парламентарий считает, что необходимо найти другие пути для обеспечения Европейского союза энергией, не становясь зависимыми от РФ.

Председатель партии зеленых в Совете по делам ЕС в парламенте Юнас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против "Северного потока-2", в связи с чем он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, позволяющем заблокировать проект.

Член Совета по делам ЕС и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, несмотря на итоги голосования, которое пройдет в воскресенье.

"Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется. Проект "Северный поток — 2" будет заблокирован", — заключил он.