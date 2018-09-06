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Министерство финансов России с 7 сентября по 4 октября текущего года закупит валюту на 426,9 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов и таким образом увеличит ежедневный объем покупок валюты в текущем месяце до 21,3 миллиарда с 16,7 миллиарда рублей в августе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт министерства.
"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +426,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2018 года по 4 октября 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 21,3 млрд руб.", — цитирует агентство сообщение ведомства.
Минфин ожидает поступления в этом месяце 391,4 миллиарда рублей допдоходов от нефти против фактически полученных 423,7 миллиарда рублей в августе.
В ведомстве добавили, что конвертация дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета до конца сентября будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Центробанка без совершения Банком РФ покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
"С учетом принятого Банком России решения не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, конвертация указанных средств до конца сентября 2018 года будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", — говорится в сообщении.
При этом Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки валюты с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в течение сентября.
Комментарии
когда дешевая была подорвали как выросла так покупаем)))
опять рупь будет дно нащупывать
Государство работает на олигархов. $ вырастет, наемным работникам можно платить меньше в валютном исчислении (а в рублевом так и останется сумма), прибыли будут расти, как рублевые, так и валютные. Но мы же все понимаем - денег у государства нет, и не ждите!