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Министерство финансов России с 7 сентября по 4 октября текущего года закупит валюту на 426,9 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов и таким образом увеличит ежедневный объем покупок валюты в текущем месяце до 21,3 миллиарда с 16,7 миллиарда рублей в августе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +426,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2018 года по 4 октября 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 21,3 млрд руб.", — цитирует агентство сообщение ведомства.

Минфин ожидает поступления в этом месяце 391,4 миллиарда рублей допдоходов от нефти против фактически полученных 423,7 миллиарда рублей в августе.

В ведомстве добавили, что конвертация дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета до конца сентября будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Центробанка без совершения Банком РФ покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

"С учетом принятого Банком России решения не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, конвертация указанных средств до конца сентября 2018 года будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", — говорится в сообщении.

При этом Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки валюты с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в течение сентября.