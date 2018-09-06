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Делегация из Соединенных Штатов, прибывшая в Крым, на протяжении нескольких дней будет путешествовать по полуострову и встречаться с местными жителями, чтобы узнать, как развивается регион после воссоединения с РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева.

Он уточнил, что делегация прибывает ежегодно, "чтобы знакомиться с теми переменами, которые происходят". Горбачев отметил, что гости прибыли в Симферополь вечером в среду, 5 августа.

По его данным, в состав делегации входят представители американского "Центра гражданских инициатив", знакомые с управленческой сферой, в том числе с госслужбой.

Горбачев отметил, что гости из США проедут по разным районам Крыма. Например, в Севастополе встретятся несколько раз с журналистами и общественниками, а также с молодыми переводчиками. "[Представители "Центра гражданских инициатив"] были в Севастополе уже не раз, встречались с общественностью, с казаками, посещали 35-ю батарею", — добавил председатель Союза журналистов города.