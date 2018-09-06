Фото: vk.com/barneos22

Массовое ДТП произошло поздним вечером в среду, 5 сентября, в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

Автор заметки отмечает, что авария случилась около 23:00. Уточняется, что участниками ДТП стали четыре автомобиля.

По информации городской ГИБДД, в результате ДТП пострадали мужчина 1985 года рождения и женщина 1955 года рождения. Госпитализация им не потребовалась.