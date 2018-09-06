Фото: vk.com/barneos22
Массовое ДТП произошло поздним вечером в среду, 5 сентября, в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
Автор заметки отмечает, что авария случилась около 23:00. Уточняется, что участниками ДТП стали четыре автомобиля.
По информации городской ГИБДД, в результате ДТП пострадали мужчина 1985 года рождения и женщина 1955 года рождения. Госпитализация им не потребовалась.
Комментарии
Гонщики((((
Молодежная Ядринцева - вечером моргает жёлтый, выползаешь на Молодежку, а обзора ноль, здесь дома, там деревья, тут забор... Не мудрено что авария