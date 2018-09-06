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Девочки-тройняшки родились в семье Сергея и Алены Коваленко из Барнаула. Об этом пишет "Алтайская правда", ссылаясь на сообщение минздрава региона.

Уточняется, что малышки получили имена Екатерина, Вероника и Ангелина. В среду, 5 сентября, маму с новорожденными выписали из перинатального центра "ДАР", где родились девочки. Они чувствуют себя хорошо.

Издание отмечает, что тройне пришлось провести в больнице чуть больше месяца, так как им были нужны наблюдение специалистов и дохаживание. В данный момент у малышек все в порядке.