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Объединенная авиастроительная корпорация намерена возобновить производство в РФ самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на сообщение пресс-службы ОАК, опубликованное в преддверии выставки "Гидроавиасалон-2018".

В 2016 году глава Морской авиации Черноморского флота Геннадий Загонов сообщил, что новейшие противолодочные гидропланы А-40 придут на замену самолетам-амфибиям Бе-12 в рамках полного обновления парка.

А-40 "Альбатрос" (Бе-42, изделие "В", по кодификации НАТО: Mermaid) является советским многоцелевым самолетом-амфибией, который планировался для замены Бе-12. Проект был остановлен после распада СССР. Его максимальная взлетная масса достигает 90 тонн, что является рекордом для такого класса в мире.

Гидроавиасалон включает в себя как конгрессно-выставочную часть, так и демонстрационные полеты ряда летательных аппаратов. Он проводится раз в два года на территории аэропорта "Геленджик" и испытательно-экспериментальной базы ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева". В текущем году программа форума рассчитана на четыре дня, до 9 сентября.