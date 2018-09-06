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Шутки на религиозные темы могут привести к тюремному заключению в Саудовской Аравии. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на заявление прокуратуры королевства.

В сообщении сказано, что создание и распространение в соцсетях контента, нацеленного на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будет считаться киберпреступлением.

Виновным будет грозить до пяти лет тюрьмы, а также три миллиона риалов (54,5 миллиона рублей) штрафа.

В 2012 году в стране арестовали создателя сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раифа Бадави за критику духовенства и религиозной полиции королевства. Блогера также обвинили в оскорблении ислама, киберпреступлениях и неповиновении отцу. Сейчас Бадави отбывает десятилетний срок в тюрьме.