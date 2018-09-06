Фото: tert.am
Шутки на религиозные темы могут привести к тюремному заключению в Саудовской Аравии. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на заявление прокуратуры королевства.
В сообщении сказано, что создание и распространение в соцсетях контента, нацеленного на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будет считаться киберпреступлением.
Виновным будет грозить до пяти лет тюрьмы, а также три миллиона риалов (54,5 миллиона рублей) штрафа.
В 2012 году в стране арестовали создателя сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раифа Бадави за критику духовенства и религиозной полиции королевства. Блогера также обвинили в оскорблении ислама, киберпреступлениях и неповиновении отцу. Сейчас Бадави отбывает десятилетний срок в тюрьме.
Комментарии
у нас будут отправлять в тюрьму - если ты будешь говорить правду.
Не религиозных а только связанных с исламом
И что в этом необычного?
Салман Рушди. Награда за его смерть до сих пор не отменена. Мотайте на ус
Это с России чтоли пример взяли?
В 2012 году в стране арестовали создателя сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раифа Бадави за критику духовенства и религиозной полиции королевства. Блогера также обвинили в оскорблении ислама, киберпреступлениях и неповиновении отцу. Сейчас Бадави отбывает десятилетний срок в тюрьме.
-что то я не слышал заявлений госдепа о нарушении свободы слова! по этому случаю .....странно.
Чтоб в России люди жили, как в Саудовской Аравии. Если бы в России уровень доходов на душу населения был, как в СА, то большинство населения согласилось бы молиться каким угодно богам, лишь бы ничего не менялось.
Из Армянска эвакуируют детей школьного и дошкольного возраста. Почти 2900 несовершеннолетних вывезли во вторник, более 1100 должны вывезти в среду.
В 2012 году в стране арестовали создателя сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раифа Бадави за критику духовенства и религиозной полиции королевства. Блогера также обвинили в оскорблении ислама, киберпреступлениях и неповиновении отцу. Сейчас Бадави отбывает десятилетний срок в тюрьме.
-что то я не слышал заявлений госдепа о нарушении свободы слова! по этому случаю .....странно.
----
Саудовская Аравия исламское государство, соответственно ислам там нельзя критиковать.
6.09.2018 11:18
- гость -
траванули там народ хохлы?