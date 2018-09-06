Фото: 04.mchs.gov.ru

Сотрудник МЧС Александр Дюкарев и его десятилетний сын Ярослав в Горном Алтае спасли зайца, который упал в бетонный колодец.

Как сообщили в региональном главке экстренного ведомства, животное попало в ловушку недалеко от села Озерное в Майминском районе.

Зайца в колодце заметил сын спасателя. Руками вытащить животное не удавалось — заяц метался по дну ямы и не хотел, чтобы его поймали.

В итоге отец и сын решили использовать сачок. Как только животное вытащили, лесной житель бросился наутек.