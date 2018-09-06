Четверг, 6 Сентябрь, 11:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,46
€ 79,14
445626
15°
Обь
104см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Воздушно-космические силы РФ приняли пополнение в Барнауле

, ИА "Амител"
Они будут проводить разведку космической обстановки и управлять орбитальными космическими аппаратами

Военнослужащие части Воздушно-космических сил приняли присягу в столице Алтайского края. Мероприятие прошло 2 сентября, и в нем, помимо призывников, принимали участие представители правительства Алтайского края, администрации города, военного командования, действующие военнослужащие и их родители.

Присягу принял 41 призывник. Врио заместителя председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь, поздравляя ребят, подчеркнул, что с момента принесения присяги они стали "частью несокрушимой и легендарной Российской армии".

"Вы взяли на себя ответственность за судьбы миллионов российских граждан, за нерушимость наших воздушных границ, за сохранение безопасности нашего государства в космическом секторе, за спокойствие наших городов, поселков и деревень", — сказал Виталий Снесарь.

Он отметил, что Алтайский край – это особый регион. Во время Великой Отечественной войны из края на фронт ушли почти 600 тысяч человек, 240 тысяч жителей региона отдали жизнь за победу. Свыше 300 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза. Ни один регион Сибири не дал столько героев-бойцов.

Все призывники будут служить в частях ВКС России на территории Алтайского края. Им предстоит проводить разведку космической обстановки и управлять орбитальными космическими аппаратами. Также в их задачи входит определять, откуда была выпущена вражеская ракета, по какой траектории она движется и куда направлена.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11:45
Сильнейший за 25 лет тайфун обрушился на Японию: фото 0
11:33
Простым языком: что надо знать об изучении в школах второго иностранного 3
11:24
Захарова нашла нестыковки на фото подозреваемых по "делу Скрипалей" 3
11:11
Маршрутка вылетела с дороги в результате ДТП в центре Барнаула 1
11:02
Сотрудницу ПФР в Горном Алтае обвиняют в трате казенных денег на отпуск 1
10:48
Воздушно-космические силы РФ приняли пополнение в Барнауле 0
10:34
В Саудовской Аравии будут отправлять в тюрьму за шутки 10
10:28
Сотрудник МЧС и его сын в Горном Алтае спасли зайца из бетонной ловушки 1
10:16
В России хотят возобновить производство самого большого самолета-амфибии 1
10:05
Девочки-тройняшки появились на свет в Барнауле 0
09:49
Массовое ДТП произошло на перекрестке в центре Барнаула 2
09:36
Американская делегация прибыла в Крым с трехдневным визитом 5
09:27
Минфин закупит валюту на 427 миллиардов рублей 7
09:18
17 человек тушили ночной пожар в жилом доме в Барнауле 0
09:05
Минобороны опубликовало видео авиаудара по террористам в Сирии 2
08:56
Швеция выступила за блокировку строительства "Северного потока-2" 2
08:41
Певица Юлия Самойлова готова эмигрировать из России 16
08:30
Где в Барнауле обучают детей бально-спортивным и европейским танцам
Почему стоит записать ребенка в Dance Studio DSC
08:23
СМИ: россияне стали реже заключать браки 2
08:17
Культовая рок-группа "Чайф" отметит 20-летие альбома "Шекогали" в Барнауле 0
08:06
Грандиозное "Автошоу MITSUBISHI 2018" дарит Автоцентр АНТ на День города 0
07:50
Скандальная российская рейв-группа LITTLE BIG выступит в Барнауле 1
07:34
Зима близко: в Рубцовске к отопительному сезону готово всего 27% домов 28
07:22
Где можно посмотреть видеотрансляцию выборов губернатора Алтайского края 5
07:15
Будет что посмотреть: премьерные спектакли барнаульских театров 0
07:03
Дом с зимним садом и зоной для вечеринок продают в Барнауле за 29,9 млн руб 17
06:45
Нужна помощь для 9-летнего ребенка из Барнаула: срочный сбор 7700 рублей 11
06:32
Отвлечь от гаджетов: как барнаульцам занять детей после школы 0
06:23
278-летие Барнаула: как праздновали День города десять лет назад 2
06:14
Северный ветер и потепление до +24 обещают в Алтайском крае 6 сентября 0
06:01
Почти 14 тысяч жителей Алтайского края решили голосовать не по прописке 11
05:56
Патриарх Кирилл назвал себя самым свободным иерархом в истории РПЦ 4
04:56
Названы россиянки, которые выступят на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" 0
03:58
Лукашенко собрал на своем участке урожай картофеля и арбузов 1
02:57
Минэкономразвития: из России выведут гораздо больше миллиардов долларов 8
01:57
Российские СМИ раскрыли подробности об "отравителях" Скрипалей 31
00:19
Ученые выяснили, как правильно питаться для долгой жизни 2
23:55
Археологи нашли в Выборгском замке фрагмент средневековой игры 0
23:38
Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в Идлибе 1
23:24
Школьники из России взяли четыре медали на олимпиаде по информатике 4
22:52
Критерии издания книг для школьников предложили разработать в Совфеде 4
22:32
Снижение потребления алкоголя в России заметили в Росалкогольрегулировании 3
22:10
Депутат из сибирской глубинки просит проверить выступление Тони Роббинса 2
21:53
Росстат зафиксировал в августе нулевую инфляцию 4
21:36
Бывшие топ-менеджеры "ФК Открытие" вернули банку 840 млн рублей из премий 0
21:17
Ресторан в Петербурге принял на работу робота-андроида "Марусю" 0
20:53
Совбез России подготовит план защиты РФ от санкций 1
20:38
Минэкономразвития РФ дало прогноз о возврате курса доллара к 63-64 рублям 0
20:27
Москва отреагировала на новые обвинения в отравлении Скрипалей 1
19:51
Медики предсказали раннюю смерть для 1,4 млрд человек 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.