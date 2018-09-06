Военнослужащие части Воздушно-космических сил приняли присягу в столице Алтайского края. Мероприятие прошло 2 сентября, и в нем, помимо призывников, принимали участие представители правительства Алтайского края, администрации города, военного командования, действующие военнослужащие и их родители.

Присягу принял 41 призывник. Врио заместителя председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь, поздравляя ребят, подчеркнул, что с момента принесения присяги они стали "частью несокрушимой и легендарной Российской армии".

"Вы взяли на себя ответственность за судьбы миллионов российских граждан, за нерушимость наших воздушных границ, за сохранение безопасности нашего государства в космическом секторе, за спокойствие наших городов, поселков и деревень", — сказал Виталий Снесарь.

Он отметил, что Алтайский край – это особый регион. Во время Великой Отечественной войны из края на фронт ушли почти 600 тысяч человек, 240 тысяч жителей региона отдали жизнь за победу. Свыше 300 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза. Ни один регион Сибири не дал столько героев-бойцов.

Все призывники будут служить в частях ВКС России на территории Алтайского края. Им предстоит проводить разведку космической обстановки и управлять орбитальными космическими аппаратами. Также в их задачи входит определять, откуда была выпущена вражеская ракета, по какой траектории она движется и куда направлена.