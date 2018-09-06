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Сотрудницу Пенсионного фонда в Республике Алтай будут судить за хищение бюджетных средств, которые, по версии следствия, она потратила на отпуск.

Как отметили в региональной прокуратуре, работница управления Пенсионного фонда РФ в Кош-Агачском районе незаконно получила компенсацию за проезд к месту отпуска и обратно на себя и своих родственников.

Женщина предоставила руководителю поддельные документы о стоимости приобретенных авиабилетов.

Всего указанным способом, как отмечают в правоохранительном ведомстве, обвиняемая похитила средства учреждения на общую сумму более 69 тысяч рублей.

"В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб. Руководству ОПФР России по Республике Алтай следствием внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений сотрудниками Пенсионного фонда", — добавляют в прокуратуре.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.