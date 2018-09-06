Фото: vk.com/barneos22

ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошло утром в четверг, 6 сентября, в центре Барнаула.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Уточняется, что инцидент случился рядом с домом №134.

На фото с места событий видно, что маршрутный автобус оказался за пределами проезжей части и едва не врезался в каток.

Также очевидцы сообщают, что во время ДТП пассажиры маршрутки находились на сидячих местах и обошлось без пострадавших.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Участники аварии оформляют ДТП самостоятельно.