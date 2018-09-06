Фото: gosrf.ru
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в передаче "60 минут" на канале "Россия-1" указала на нестыковки в информации о подозреваемых в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которую обнародовали британские власти накануне, 5 сентября. Об этом пишет "РИА Новости".
По словам представителя МИД, мужчины, названные подозреваемыми, на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне. Кроме этого, совпадает время съемки. Следовательно, это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить одновременно", но при этом их образы запечатлены на двух разных фотографиях, заявила Захарова.
"Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог", — цитирует ее слова агентство.
По мнению представителя ведомства, снимки могли сделать после прилета, поэтому у подозреваемых должна быть виза Великобритании. Перед принятием решения о ее предоставлении власти королевства собирают данные биометрии и другую информацию. Захарова напомнила, что накануне в ведомство вызвали британского посла Лори Бристоу и попросили дать эту информацию, однако получили "полный отказ".
Также она добавила, что Лондон заявляет об имеющихся у них данных авиарейса, которым прибыли подозреваемые, – дата, время и номер. Она выразила недоумение, почему на протяжении шести месяцев данной информацией нельзя было поделиться с РФ, которая также могла бы начать поиски.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва все еще открыта к взаимодействию с Лондоном по "делу Скрипалей", несмотря на "тотальное хамство" британских властей.
Напомним, инцидент с отравлением произошел в британском Солсбери в марте. Он спровоцировал крупный международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся, а в РФ это отрицают.
Комментарии
Если это фейк, то твои хозяева из Кремля должны были созвать Совет Безопасности ООН и потребовать создание трибунала по расследованию этого преступления. Если это фейк, то кремлевские должны были пускать экспертов ООН в объекты, где производили Новичок. Ведь вам же нечего скрывать. Но так-как этого не случилось, значит все то, что ты сказала, не более чем ложь.
Маха, готовся, через пару месяцев про сбитый Боинг будешь лепетать
ну там реально фотки палевые.........
6.09.2018 11:37
- гость -
Геракла позови. Пусть он твою подчерепную авгиеву конюшню почистит.
Засрали Лондон полонием и новичком, и нашли не состыковку времени
Усталое лицо человека который задалбался оправдываться. Может хватить ааа?
ну как обычно ихтамнет, этоненаше и вы докажите
Это как к автобусе , если кто-то испортил воздух, и говорят тебе Перестань пердеть! Твои оправдания выглядят жалкими и смешными
Ещё в СовБезе ООН страну в говно курять будут, тьфю....
Ну есть такие люди под вымышленными именами(как установили мелкобриты),опубликованы фото на улицах(которые вызывают сомнения),ну улетели они в Россию,а где доказательства что именно они применили боевое вещество-газ Новичьок?Кстати,в России не осталось больше никаких хороших ядов кроме военных боевых?
6.09.2018 12:12
- гость -
Ну есть такие люди под вымышленными именами(как установили мелкобриты),опубликованы фото на улицах............
Так представте СМИ этих людей, если визы их 100% подлинны, и докажите их не виновность, и что они ни каким образом не связаны с ГРУ
Так представте СМИ этих людей, если визы их 100% подлинны, и докажите их не виновность, и что они ни каким образом не связаны с ГРУ
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А зачем? ихтамнет проще твердить и строить из себя жертву
и еще эти два бомжа жили в самом дешевом отеле Лондона : 2000р с носа. видно у ГРУ тоже денег нет.
Всё это "следствие" ведётся под международный шум СМИ.Визы подлинные,имена вымышленные.Что вы говорите нам делать?Побегать поискать людей с лицами похожими на тех что на фотографиях?А кто это просит или требует?Вы и ваши друзья?Мелкобриты вроде ни слова об этом.
А может англичане правы в том, что не надо ничего доказывать, надо брать комментатора с амика, лижущего зад Западу, называть его шпионом и садить? И пусть потом оправдывается, что еготамнебыло и авыдокажите. А то у нас по сравнению с ними какая то демократия получается, чтобы обвинить, надо доказывать
Власть и на этот раз провалилась со своей операцией по отравлению граждан РФ и Великобритании...Сработала топорно, грубо , оскандалилась на весь мир! Последствия будут тяжёлыми для власти , но особенно для граждан России, которую могут отнести к странам, которые являются террористическими или спонсируют террористов и убийц!
Полоний , мельдоний , новичок, что дальше?
Визы подлинные, имена вымышленные, попробуйте оформить визу шенген ( см список документов при оформлении) по вымышленному имени, ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, если это не сделано спец. службами
Тут всего два варианта или власть провалилась или англичане провалились. Скорее всего нахрен власти Скрипали
Мария опять посылку с Аргентины получила?
То есть мелкобританские спецслужбы опростоволосились перед российскими спецслужбами,пропустив в свою страну убийц спецагентов с баллончиком боевого ОВ(другого яду не нашли)))
Как говорится:"Упушшение".
6.09.2018 12:38
- гость -
Визу выдает кто? Вопросы к кому должны быть?
с дедуктивными умозаключениями у Махи напряг, не получается скорчить из себя Шерлока Холмса-набор генов не тот
Что там господа "гости" требуют ? Созвать-предоставить ? А ничего что обвиняемый НЕ ОБЯЗАН доказывать свою невиновность ? Доказать обвинение обязан тот, кто его выдвигает ! И пока что доказательств нет абсолютно никаких, кроме фотошопных снимков.
Теперь с визами фиг-вам, в каждом туристе, грушника видеть будут.
6.09.2018 12:57
Зеленоглазый
Что там господа "гости" требуют ? Созвать-предоставить ? А ничего что обвиняемый НЕ ОБЯЗАН доказывать свою невиновность ? Доказать обвинение обязан тот, кто его выдвигает ! И пока что доказательств нет абсолютно никаких, кроме фотошопных снимков.
Ну доказывают в суде, и к этому нашей стране надо быть готовой, в адвокаты берем Ким Чен Ына и Асада.
6.09.2018 12:57
- гость -
Странно. Те кто посещают Лондоны и Парижы не переживают из за виз, а ты, дальше Зажопинска не выезжавший, прямо слезы льешь.
то 13:02
Комрад,ты не в курсе,что после отравления литвиненко даже через 12 лет так и не было оформлено никаких документов для английского суда?Вроде какой-то старенький судья на пенсии сидя за столом что-то пробубнил с "изрядной долей вероятности",пачку бумажек напечатали на эту тему,на том и закончилось.
Тебе не приходит на ум,что всё это провокация спецслужб англии именно для очернения России в международных СМИ.Ну и сшп ввела последнте санкции "потому что скрипаль нюхнул" ))
Мне вот не совсем понятно, фон на снимках похож, но ведь у них разный ракурс. Учитывая, что камера направлена в узкий коридор и ее угол обзора позволяет охватить весь коридор, вряд ли она подвижная. Вывод - снимки были сделаны в оно время, но разными камерами, а значит и в разных (однотипных) коридорах. Посмотрите любое административное здание - как правило все помещения в нем однотипны и имеют одинаковый фон
22 мая 2007 года директор Королевской прокурорской службы Великобритании Кен Макдональд выступил со специальным заявлением, где указал, что «доказательства, предоставленные полицией, достаточны для того, чтобы предъявить Андрею Луговому обвинения в убийстве Александра Литвиненко путём преднамеренного отравления». Великобритания будет требовать «скорейшей экстрадиции Лугового из России в Соединенное Королевство, чтобы ему официально было предъявлено обвинение в убийстве и вскоре после этого он предстал перед судом в Лондоне за это особо тяжкое преступление
Оба обвиняемые не спешат ехать в Лондон, они прекрасно знают, что в случае появления в аэропорту их тут же арестуют, а потом доказывай свою невиновность долго и нудно. Российские власти отказывают Британии в экстрадиции, ссылаясь на конституционные нормы и отсутствие веских доказательств вины Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. -
6.09.2018 11:37
- гость -
Если это фейк, то твои хозяева из Кремля должны были созвать Совет Безопасности ООН
Чтобы оправдываться, нужно видеть доказательства вины. А они фэйк.
Если это фейк, то твои хозяева из Кремля должны были созвать Совет Безопасности ООН
Чтобы оправдываться, нужно видеть доказательства вины. А они фэйк.
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А после Крыма и ихтамнет мировому сообществу ненужны никакие доказательства, теперь России пожинает плоды своей бездарной и недальновидной внешней политики
Надоело это оправдывание перед всем миром. Все понимают что идет гнобление России, потму что мы в Сирии им не дали сделать то что они хотели.
Ребята если вы такими просточками себя преподносите, не можете дать в ответ подщечину, гнобить вас будут до последнего.
И правильно. Даже Китай лишил наших студентов и снгшных китайских банковских карт, объяснив это НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТЬЮ.