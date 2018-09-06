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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в передаче "60 минут" на канале "Россия-1" указала на нестыковки в информации о подозреваемых в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которую обнародовали британские власти накануне, 5 сентября. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам представителя МИД, мужчины, названные подозреваемыми, на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне. Кроме этого, совпадает время съемки. Следовательно, это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить одновременно", но при этом их образы запечатлены на двух разных фотографиях, заявила Захарова.

"Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог", — цитирует ее слова агентство.

По мнению представителя ведомства, снимки могли сделать после прилета, поэтому у подозреваемых должна быть виза Великобритании. Перед принятием решения о ее предоставлении власти королевства собирают данные биометрии и другую информацию. Захарова напомнила, что накануне в ведомство вызвали британского посла Лори Бристоу и попросили дать эту информацию, однако получили "полный отказ".

Также она добавила, что Лондон заявляет об имеющихся у них данных авиарейса, которым прибыли подозреваемые, – дата, время и номер. Она выразила недоумение, почему на протяжении шести месяцев данной информацией нельзя было поделиться с РФ, которая также могла бы начать поиски.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва все еще открыта к взаимодействию с Лондоном по "делу Скрипалей", несмотря на "тотальное хамство" британских властей.

Напомним, инцидент с отравлением произошел в британском Солсбери в марте. Он спровоцировал крупный международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся, а в РФ это отрицают.