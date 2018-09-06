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Новости

Захарова нашла нестыковки на фото подозреваемых по "делу Скрипалей"

, ИА "Амител"
Она отметила, что мужчины сняты на идентичном фоне, хотя эти фото с разных камер видеонаблюдения

Фото: gosrf.ru

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в передаче "60 минут" на канале "Россия-1" указала на нестыковки в информации о подозреваемых в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которую обнародовали британские власти накануне, 5 сентября. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам представителя МИД, мужчины, названные подозреваемыми, на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне. Кроме этого, совпадает время съемки. Следовательно, это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить одновременно", но при этом их образы запечатлены на двух разных фотографиях, заявила Захарова.

"Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог", — цитирует ее слова агентство.

По мнению представителя ведомства, снимки могли сделать после прилета, поэтому у подозреваемых должна быть виза Великобритании. Перед принятием решения о ее предоставлении власти королевства собирают данные биометрии и другую информацию. Захарова напомнила, что накануне в ведомство вызвали британского посла Лори Бристоу и попросили дать эту информацию, однако получили "полный отказ".

Также она добавила, что Лондон заявляет об имеющихся у них данных авиарейса, которым прибыли подозреваемые, – дата, время и номер. Она выразила недоумение, почему на протяжении шести месяцев данной информацией нельзя было поделиться с РФ, которая также могла бы начать поиски.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва все еще открыта к взаимодействию с Лондоном по "делу Скрипалей", несмотря на "тотальное хамство" британских властей.

Напомним, инцидент с отравлением произошел в британском Солсбери в марте. Он спровоцировал крупный международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся, а в РФ это отрицают.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.09.2018 11:37
- гость -

Если это фейк, то твои хозяева из Кремля должны были созвать Совет Безопасности ООН и потребовать создание трибунала по расследованию этого преступления. Если это фейк, то кремлевские должны были пускать экспертов ООН в объекты, где производили Новичок. Ведь вам же нечего скрывать. Но так-как этого не случилось, значит все то, что ты сказала, не более чем ложь.

1  0
6.09.2018 11:41
- гость -

Маха, готовся, через пару месяцев про сбитый Боинг будешь лепетать

0  0
6.09.2018 11:43
Ируся

ну там реально фотки палевые.........

0  1
6.09.2018 11:48
- гость -


6.09.2018 11:37
- гость -


Геракла позови. Пусть он твою подчерепную авгиеву конюшню почистит.

0  0
6.09.2018 11:49
- гость -

Засрали Лондон полонием и новичком, и нашли не состыковку времени

0  0
6.09.2018 11:51
- гость -

Усталое лицо человека который задалбался оправдываться. Может хватить ааа?

0  0
6.09.2018 11:56
- гость -

ну как обычно ихтамнет, этоненаше и вы докажите

1  0
6.09.2018 11:58
- гость -

Это как к автобусе , если кто-то испортил воздух, и говорят тебе Перестань пердеть! Твои оправдания выглядят жалкими и смешными

0  0
6.09.2018 12:02
- гость -

Ещё в СовБезе ООН страну в говно курять будут, тьфю....

0  0
6.09.2018 12:12
- гость -

Ну есть такие люди под вымышленными именами(как установили мелкобриты),опубликованы фото на улицах(которые вызывают сомнения),ну улетели они в Россию,а где доказательства что именно они применили боевое вещество-газ Новичьок?Кстати,в России не осталось больше никаких хороших ядов кроме военных боевых?

0  0
6.09.2018 12:20
- гость -

6.09.2018 12:12
- гость -
Ну есть такие люди под вымышленными именами(как установили мелкобриты),опубликованы фото на улицах............

Так представте СМИ этих людей, если визы их 100% подлинны, и докажите их не виновность, и что они ни каким образом не связаны с ГРУ

0  0
6.09.2018 12:26
- гость -

Так представте СМИ этих людей, если визы их 100% подлинны, и докажите их не виновность, и что они ни каким образом не связаны с ГРУ
______
А зачем? ихтамнет проще твердить и строить из себя жертву

0  0
6.09.2018 12:27
- гость -

и еще эти два бомжа жили в самом дешевом отеле Лондона : 2000р с носа. видно у ГРУ тоже денег нет.

0  0
6.09.2018 12:31
то 12:20

Всё это "следствие" ведётся под международный шум СМИ.Визы подлинные,имена вымышленные.Что вы говорите нам делать?Побегать поискать людей с лицами похожими на тех что на фотографиях?А кто это просит или требует?Вы и ваши друзья?Мелкобриты вроде ни слова об этом.

0  0
6.09.2018 12:31
гость

А может англичане правы в том, что не надо ничего доказывать, надо брать комментатора с амика, лижущего зад Западу, называть его шпионом и садить? И пусть потом оправдывается, что еготамнебыло и авыдокажите. А то у нас по сравнению с ними какая то демократия получается, чтобы обвинить, надо доказывать

0  0
6.09.2018 12:32
- гость -

Власть и на этот раз провалилась со своей операцией по отравлению граждан РФ и Великобритании...Сработала топорно, грубо , оскандалилась на весь мир! Последствия будут тяжёлыми для власти , но особенно для граждан России, которую могут отнести к странам, которые являются террористическими или спонсируют террористов и убийц!

0  0
6.09.2018 12:34
- гость -

Полоний , мельдоний , новичок, что дальше?

0  0
6.09.2018 12:38
- гость -

Визы подлинные, имена вымышленные, попробуйте оформить визу шенген ( см список документов при оформлении) по вымышленному имени, ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, если это не сделано спец. службами

0  0
6.09.2018 12:40
гость

Тут всего два варианта или власть провалилась или англичане провалились. Скорее всего нахрен власти Скрипали

0  0
6.09.2018 12:45
-гость-

Мария опять посылку с Аргентины получила?

0  0
6.09.2018 12:47
- гость -

То есть мелкобританские спецслужбы опростоволосились перед российскими спецслужбами,пропустив в свою страну убийц спецагентов с баллончиком боевого ОВ(другого яду не нашли)))
Как говорится:"Упушшение".

0  0
6.09.2018 12:49
- гость -


6.09.2018 12:38
- гость -


Визу выдает кто? Вопросы к кому должны быть?

0  0
6.09.2018 12:54
гость

с дедуктивными умозаключениями у Махи напряг, не получается скорчить из себя Шерлока Холмса-набор генов не тот

0  0
6.09.2018 12:57
Зеленоглазый

Что там господа "гости" требуют ? Созвать-предоставить ? А ничего что обвиняемый НЕ ОБЯЗАН доказывать свою невиновность ? Доказать обвинение обязан тот, кто его выдвигает ! И пока что доказательств нет абсолютно никаких, кроме фотошопных снимков.

0  0
6.09.2018 12:57
- гость -


Теперь с визами фиг-вам, в каждом туристе, грушника видеть будут.

0  0
6.09.2018 13:02
- гость -

6.09.2018 12:57
Зеленоглазый
Что там господа "гости" требуют ? Созвать-предоставить ? А ничего что обвиняемый НЕ ОБЯЗАН доказывать свою невиновность ? Доказать обвинение обязан тот, кто его выдвигает ! И пока что доказательств нет абсолютно никаких, кроме фотошопных снимков.

Ну доказывают в суде, и к этому нашей стране надо быть готовой, в адвокаты берем Ким Чен Ына и Асада.

0  0
6.09.2018 13:04
- гость -


6.09.2018 12:57
- гость -

Странно. Те кто посещают Лондоны и Парижы не переживают из за виз, а ты, дальше Зажопинска не выезжавший, прямо слезы льешь.

0  0
6.09.2018 13:13
- гость -

то 13:02
Комрад,ты не в курсе,что после отравления литвиненко даже через 12 лет так и не было оформлено никаких документов для английского суда?Вроде какой-то старенький судья на пенсии сидя за столом что-то пробубнил с "изрядной долей вероятности",пачку бумажек напечатали на эту тему,на том и закончилось.
Тебе не приходит на ум,что всё это провокация спецслужб англии именно для очернения России в международных СМИ.Ну и сшп ввела последнте санкции "потому что скрипаль нюхнул" ))

0  0
6.09.2018 13:19
Rama

Мне вот не совсем понятно, фон на снимках похож, но ведь у них разный ракурс. Учитывая, что камера направлена в узкий коридор и ее угол обзора позволяет охватить весь коридор, вряд ли она подвижная. Вывод - снимки были сделаны в оно время, но разными камерами, а значит и в разных (однотипных) коридорах. Посмотрите любое административное здание - как правило все помещения в нем однотипны и имеют одинаковый фон

0  0
6.09.2018 13:24
- гость -

22 мая 2007 года директор Королевской прокурорской службы Великобритании Кен Макдональд выступил со специальным заявлением, где указал, что «доказательства, предоставленные полицией, достаточны для того, чтобы предъявить Андрею Луговому обвинения в убийстве Александра Литвиненко путём преднамеренного отравления». Великобритания будет требовать «скорейшей экстрадиции Лугового из России в Соединенное Королевство, чтобы ему официально было предъявлено обвинение в убийстве и вскоре после этого он предстал перед судом в Лондоне за это особо тяжкое преступление
Оба обвиняемые не спешат ехать в Лондон, они прекрасно знают, что в случае появления в аэропорту их тут же арестуют, а потом доказывай свою невиновность долго и нудно. Российские власти отказывают Британии в экстрадиции, ссылаясь на конституционные нормы и отсутствие веских доказательств вины Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. -

0  0
6.09.2018 13:30
Ук

6.09.2018 11:37
- гость -
Если это фейк, то твои хозяева из Кремля должны были созвать Совет Безопасности ООН

Чтобы оправдываться, нужно видеть доказательства вины. А они фэйк.

0  0
6.09.2018 13:32
- гость -

Если это фейк, то твои хозяева из Кремля должны были созвать Совет Безопасности ООН

Чтобы оправдываться, нужно видеть доказательства вины. А они фэйк.
________
А после Крыма и ихтамнет мировому сообществу ненужны никакие доказательства, теперь России пожинает плоды своей бездарной и недальновидной внешней политики

0  0
6.09.2018 13:36
Лола

Надоело это оправдывание перед всем миром. Все понимают что идет гнобление России, потму что мы в Сирии им не дали сделать то что они хотели.
Ребята если вы такими просточками себя преподносите, не можете дать в ответ подщечину, гнобить вас будут до последнего.
И правильно. Даже Китай лишил наших студентов и снгшных китайских банковских карт, объяснив это НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТЬЮ.

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