Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в четвертый раз подготовило ежегодные рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям, которые отражают результат оценки вузов участниками опросов, проведенных агентством RAEX в 2016–2018 годах. Речь идет о топ-50 вузов в сферах "Технические, естественно-научные направления и точные науки" и "Экономика и управление", а также топ-10 вузов по направлениям: "Математика и естественные науки", "Информационные технологии", "Технические науки, инжиниринг и технологии", "Гуманитарные и социальные направления" и "Медицина".

Алтайский государственный технический университет улучшил свои позиции, заняв 34-е место в категории "Технические, естественно-научные направления и точные науки".

Как сообщают в агентстве "Эксперт РА", в опросах принимали участие представители академического и научного сообщества, представители компаний-работодателей, а также студенты и выпускники. Общее количество респондентов превысило 60 тыс. человек. Учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. Результаты репутационных замеров не только используются для построения рейтингов по направлениям, но и учитываются наряду со статистическими показателями при формировании ежегодного комплексного рейтинга "100 лучших вузов России".