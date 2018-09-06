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Самым солнечным днем минувшего лета в Горном Алтае оказалось 1 июня, когда объем дневной выработки всех солнечных электростанций достиг 274 785 киловатт-часов, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные группы компаний "Хевел".

Всего за 92 летних дня совокупная выработка пяти солнечных электростанций общей мощностью 40 МВт составила 18 118 094 киловатт-часов.

"Самым солнечным днем стал первый день лета – 1 июня, когда объем дневной солнечной выработки всех станций достиг 274 785 киловатт-часов. Второе и третье места по уровню инсоляции пришлись на 15 июня и 17 августа соответственно. При этом всего летом было зафиксировано 75 солнечных дней, в которые показатели выработки электроэнергии превысили нормативные", — уточняют в компании.

Напомним, что в Горном Алтае в данный момент действуют пять солнечных станций — две в Кош-Агаче (10 МВт), по одной в Усть-Кане (5 МВт), Онгудае (5 МВт) и Майме (20 МВт).