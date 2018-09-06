Фото: v-2017-godu.ru
Штрафы за езду без полиса ОСАГО должны быть сопоставимы с выгодой, которую получает автомобилист, отказавшись от покупки полиса. Такое мнение высказали в Минфине, допустив возможность повышения штрафов, передает "Российская газета".
"Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать", — заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев в преддверии Московского финансового форума. Он отметил, что отсутствие ОСАГО влечет наложение штрафа в размере от 500 до 800 рублей, однако водители без полиса не возмещают причиненный ими ущерб в ДТП.
Но решение вопроса о повышении штрафов связано с необходимостью проведения всестороннего анализа, считают в министерстве. В частности, нужно оценить качество ремонта, определиться, в какой момент налагать штраф. Возникает вопрос, будет ли считаться тем же самым нарушением или новым повторный выезд без полиса после того, как за это уже был наложен штраф. Кроме этого, надо определить, как доказывать, что автовладелец ездил без полиса. В ведомстве считают, что нужно фиксировать движение машины с помощью видеокамер.
Комментарии
вы сначала обяжите страховые полисы осаго выдавать без проблем. а то многие без осаго ездит только потому что его практически приобрести не возможно без лишних переплат
А ещё попробуйте обязать меня предъявлять полис, ибо это требование незаконно.
6.09.2018 12:36
АААА
Всегда приобретал полис без допов и заморочек. Допы только предлагали, но не навязывали. В прошлом году по интернету полис продлевал и тоже все нормально!
Многие водители не покупают полис не потому, что не хотят, а цена высока. Сейчас хотят еще поднять стоимость полиса... Уверен, что еще больше людей без полиса ездить будет!
6.09.2018 12:43
- гость -
А ещё попробуйте обязать меня предъявлять полис, ибо это требование незаконно.
Двоешник, иди кури пункт 2.1.1. ПДД РФ до посинения. ЧТобы глупость свою больше на людях не демонстрировать.
Товарищи, давайте не грубить друг другу!
6.09.2018 12:51
- гость -
Согласен. Еще призываю перед тем как написать, проверять: не бред ли пытаешься озвучить.
Должно быть не просто повышение штрафа, а и запрещение эксплуатации, как за езду без документов, с эвакуацией на штрафстоянку. И пусть потом орут "а попробуйте". А то боднёт такой вот умник и будет потом по суду по 2 рубля в месяц выплачивать. Или как в 90-е бандитов нанимай.
В следующий раз как попросят переплату воткнуть ручку под челюсть.
Поехал покупать полис, захожу - говорю надо полис а мне - всегда пожалуйста: а у вас больше 100 лошадей и не старше 2004 года?- Я: меньше 100лс и старше 2004 года - мне- ну, тогда иди в эротику путешествовать. Я - чё за? Мне - досвидос! Вот так я остался без полиса, электронный осага это ващще - чудеса : захожу, оформляю вроде всё норм, доходит до капчи а там рисунок весь такой исчиканый и как табличка окулиста на проверку цветового зрения- введите буквы с этой капчи а там никаких букаф то и нет! Как только всей семьёй не разглядывали, опять облом и какие слова у меня были после этого? Правильно - не литературные. короче кругом одни гоблины