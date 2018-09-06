Четверг, 6 Сентябрь, 13:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,46
€ 79,14
447413
17°
Обь
104см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Минфин поддержал предложение повысить штрафы за езду без ОСАГО

, ИА "Амител"
Сейчас отсутствие полиса влечет наложение штрафа в размере от 500 до 800 рублей

Фото: v-2017-godu.ru

Штрафы за езду без полиса ОСАГО должны быть сопоставимы с выгодой, которую получает автомобилист, отказавшись от покупки полиса. Такое мнение высказали в Минфине, допустив возможность повышения штрафов, передает "Российская газета".

"Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать", — заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев в преддверии Московского финансового форума. Он отметил, что отсутствие ОСАГО влечет наложение штрафа в размере от 500 до 800 рублей, однако водители без полиса не возмещают причиненный ими ущерб в ДТП.

Но решение вопроса о повышении штрафов связано с необходимостью проведения всестороннего анализа, считают в министерстве. В частности, нужно оценить качество ремонта, определиться, в какой момент налагать штраф. Возникает вопрос, будет ли считаться тем же самым нарушением или новым повторный выезд без полиса после того, как за это уже был наложен штраф. Кроме этого, надо определить, как доказывать, что автовладелец ездил без полиса. В ведомстве считают, что нужно фиксировать движение машины с помощью видеокамер.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

6.09.2018 12:36
АААА

вы сначала обяжите страховые полисы осаго выдавать без проблем. а то многие без осаго ездит только потому что его практически приобрести не возможно без лишних переплат

0  0
6.09.2018 12:43
- гость -

А ещё попробуйте обязать меня предъявлять полис, ибо это требование незаконно.

0  0
6.09.2018 12:43
- гость -


6.09.2018 12:36
АААА
Всегда приобретал полис без допов и заморочек. Допы только предлагали, но не навязывали. В прошлом году по интернету полис продлевал и тоже все нормально!

0  0
6.09.2018 12:46
- гость -

Многие водители не покупают полис не потому, что не хотят, а цена высока. Сейчас хотят еще поднять стоимость полиса... Уверен, что еще больше людей без полиса ездить будет!

0  0
6.09.2018 12:47
- гость -


6.09.2018 12:43
- гость -

А ещё попробуйте обязать меня предъявлять полис, ибо это требование незаконно.


Двоешник, иди кури пункт 2.1.1. ПДД РФ до посинения. ЧТобы глупость свою больше на людях не демонстрировать.

0  0
6.09.2018 12:51
- гость -

Товарищи, давайте не грубить друг другу!

0  0
6.09.2018 13:02
- гость -

6.09.2018 12:51
- гость -

Согласен. Еще призываю перед тем как написать, проверять: не бред ли пытаешься озвучить.

0  0
6.09.2018 13:08
- гость -

Должно быть не просто повышение штрафа, а и запрещение эксплуатации, как за езду без документов, с эвакуацией на штрафстоянку. И пусть потом орут "а попробуйте". А то боднёт такой вот умник и будет потом по суду по 2 рубля в месяц выплачивать. Или как в 90-е бандитов нанимай.

0  0
6.09.2018 13:22
- гость -

В следующий раз как попросят переплату воткнуть ручку под челюсть.

0  0
6.09.2018 13:38
- гость -

Поехал покупать полис, захожу - говорю надо полис а мне - всегда пожалуйста: а у вас больше 100 лошадей и не старше 2004 года?- Я: меньше 100лс и старше 2004 года - мне- ну, тогда иди в эротику путешествовать. Я - чё за? Мне - досвидос! Вот так я остался без полиса, электронный осага это ващще - чудеса : захожу, оформляю вроде всё норм, доходит до капчи а там рисунок весь такой исчиканый и как табличка окулиста на проверку цветового зрения- введите буквы с этой капчи а там никаких букаф то и нет! Как только всей семьёй не разглядывали, опять облом и какие слова у меня были после этого? Правильно - не литературные. короче кругом одни гоблины

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
13:34
Процедуру госзакупок предложили упростить для фирм с пожилыми сотрудниками 3
13:23
Глава Барнаула оказался середняком медиарейтинга сибирских градоначальников 7
13:17
Премьеру сказки показали в Барнауле алтайским детям, больным ДЦП 1
13:12
Глава Барнаула анонсировал масштабный ремонт проспекта Ленина в 2019 году 4
13:01
Летевший из Кемерово в Москву самолет экстренно сел в Новосибирске 0
12:52
Мемориальную доску в память о погибшем командире СОБР открыли в Рубцовске 0
12:36
"Не жди deadлайн": где в Барнауле за 1555 рублей проверить свое здоровье 2
12:32
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП 3
12:30
АлтГТУ улучшил позиции в репутационном рейтинге "Эксперт РА" 1
12:23
Разворотное кольцо по улице Кулагина реконструируют в Барнауле 0
12:13
СМИ: в российских офисах могут начать создавать детские комнаты 5
12:04
Самый ясный день лета принес Горному Алтаю 274 785 кВт/ч солнечной энергии 0
11:50
Минфин поддержал предложение повысить штрафы за езду без ОСАГО 10
11:45
Сильнейший за 25 лет тайфун обрушился на Японию: фото 0
11:33
Простым языком: что надо знать об изучении в школах второго иностранного 14
11:24
Захарова нашла нестыковки на фото подозреваемых по "делу Скрипалей" 33
11:11
Маршрутка вылетела с дороги в результате ДТП в центре Барнаула 3
11:02
Сотрудницу ПФР в Горном Алтае обвиняют в трате казенных денег на отпуск 4
10:48
Воздушно-космические силы РФ приняли пополнение в Барнауле 1
10:34
В Саудовской Аравии будут отправлять в тюрьму за шутки 13
10:28
Сотрудник МЧС и его сын в Горном Алтае спасли зайца из бетонной ловушки 1
10:16
В России хотят возобновить производство самого большого самолета-амфибии 1
10:05
Девочки-тройняшки появились на свет в Барнауле 1
09:49
Массовое ДТП произошло на перекрестке в центре Барнаула 2
09:36
Американская делегация прибыла в Крым с трехдневным визитом 8
09:27
Минфин закупит валюту на 427 миллиардов рублей 9
09:18
17 человек тушили ночной пожар в жилом доме в Барнауле 0
09:05
Минобороны опубликовало видео авиаудара по террористам в Сирии 2
08:56
Швеция выступила за блокировку строительства "Северного потока-2" 6
08:41
Певица Юлия Самойлова готова эмигрировать из России 18
08:30
Где в Барнауле обучают детей бально-спортивным и европейским танцам
Почему стоит записать ребенка в Dance Studio DSC
08:23
СМИ: россияне стали реже заключать браки 2
08:17
Культовая рок-группа "Чайф" отметит 20-летие альбома "Шекогали" в Барнауле 0
08:06
Грандиозное "Автошоу MITSUBISHI 2018" дарит Автоцентр АНТ на День города 0
07:50
Скандальная российская рейв-группа LITTLE BIG выступит в Барнауле 2
07:34
Зима близко: в Рубцовске к отопительному сезону готово всего 27% домов 29
07:22
Где можно посмотреть видеотрансляцию выборов губернатора Алтайского края 5
07:15
Будет что посмотреть: премьерные спектакли барнаульских театров 0
07:03
Дом с зимним садом и зоной для вечеринок продают в Барнауле за 29,9 млн руб 17
06:45
Нужна помощь для 9-летнего ребенка из Барнаула: срочный сбор 7700 рублей 13
06:32
Отвлечь от гаджетов: как барнаульцам занять детей после школы 0
06:23
278-летие Барнаула: как праздновали День города десять лет назад 2
06:14
Северный ветер и потепление до +24 обещают в Алтайском крае 6 сентября 0
06:01
Почти 14 тысяч жителей Алтайского края решили голосовать не по прописке 11
05:56
Патриарх Кирилл назвал себя самым свободным иерархом в истории РПЦ 5
04:56
Названы россиянки, которые выступят на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" 0
03:58
Лукашенко собрал на своем участке урожай картофеля и арбузов 1
02:57
Минэкономразвития: из России выведут гораздо больше миллиардов долларов 11
01:57
Российские СМИ раскрыли подробности об "отравителях" Скрипалей 32
00:19
Ученые выяснили, как правильно питаться для долгой жизни 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.