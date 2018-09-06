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Штрафы за езду без полиса ОСАГО должны быть сопоставимы с выгодой, которую получает автомобилист, отказавшись от покупки полиса. Такое мнение высказали в Минфине, допустив возможность повышения штрафов, передает "Российская газета".

"Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать", — заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев в преддверии Московского финансового форума. Он отметил, что отсутствие ОСАГО влечет наложение штрафа в размере от 500 до 800 рублей, однако водители без полиса не возмещают причиненный ими ущерб в ДТП.

Но решение вопроса о повышении штрафов связано с необходимостью проведения всестороннего анализа, считают в министерстве. В частности, нужно оценить качество ремонта, определиться, в какой момент налагать штраф. Возникает вопрос, будет ли считаться тем же самым нарушением или новым повторный выезд без полиса после того, как за это уже был наложен штраф. Кроме этого, надо определить, как доказывать, что автовладелец ездил без полиса. В ведомстве считают, что нужно фиксировать движение машины с помощью видеокамер.