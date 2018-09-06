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В РФ в офисах компаний могут начать создавать детские комнаты, которые позволят россиянкам ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях. Об этом пишет RT, ссылаясь на "Известия" и рабочую версию плана мероприятий по реализации федерального проекта "Демография" под названием "Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми...".
По данным издания, Минтруд ждет от сообществ работодателей предложений о том, как реализовать эту идею.
При этом в бизнес-сообществе считают, что на открытие детских комнат стоило бы предоставить предпринимателям субсидии.
Предложения о том, как организовать присмотр и уход за детьми в помещениях работодателей, в Министерстве труда и соцзащиты населения хотят получить от сообществ предпринимателей к 1 июля следующего года.
Издание уточняет, что документ вместе с другими предложениями по нацпроекту "Демография" направили в регионы за подписью главы ведомства Максима Топилина.
Сообщается, что в документе не говорится, должна ли стать услуга по присмотру за детьми для организаций обязательной.
Комментарии
ну это относится только компаниям которые заботятся о своих сотрудниках а это наверно не больше 10%
Вот так просто? А кто присматривать будет? Мамы? Так это работы не будет, к гадалке не ходи. Опять же, кто будет определять, что столы-стулья-игрушки и прочая - безопасны? Кто будет отвечать, если с ребенком что-нибудь случится? Думаю, замучаются компании приводить в соответствие требованиям эти комнаты.
блин, конечно на работодателей свалить этот вопрос легче, чем сады построить
Теперь у Путина будет больше денег чтобы Асаду помогать
бреддд