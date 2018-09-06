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В РФ в офисах компаний могут начать создавать детские комнаты, которые позволят россиянкам ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях. Об этом пишет RT, ссылаясь на "Известия" и рабочую версию плана мероприятий по реализации федерального проекта "Демография" под названием "Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми...".

По данным издания, Минтруд ждет от сообществ работодателей предложений о том, как реализовать эту идею.

При этом в бизнес-сообществе считают, что на открытие детских комнат стоило бы предоставить предпринимателям субсидии.

Предложения о том, как организовать присмотр и уход за детьми в помещениях работодателей, в Министерстве труда и соцзащиты населения хотят получить от сообществ предпринимателей к 1 июля следующего года.

Издание уточняет, что документ вместе с другими предложениями по нацпроекту "Демография" направили в регионы за подписью главы ведомства Максима Топилина.

Сообщается, что в документе не говорится, должна ли стать услуга по присмотру за детьми для организаций обязательной.