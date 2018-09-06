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Глава Барнаула анонсировал масштабный ремонт проспекта Ленина в 2019 году

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Точная стоимость проекта будет известна в ближайшее время

Фото: Amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин анонсировал работы по ремонту проспекта Ленина, которые ориентировочно начнутся в 2019 году. По его словам, сейчас специалисты составляют проектно-сметную документацию. Речь идет об участке дороги от пересечения проспекта Ленина с улицей Северо-Западной до Речного вокзала. Подразумевается, что вместе с ремонтом дорожного полотна будут проводиться работы по благоустройству прилегающей территории. 

Ожидается, что ремонт будет проходить в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Градоначальник отметил, что Барнаул практически со стопроцентной вероятностью продолжит участвовать в проекте в следующем году, когда начнутся капиталоемкие работы. Финансирование, по словам Сергея Дугина, останется на прежнем уровне — около 900 миллионов рублей. В планах — расширение участка на пересечении Ленточного бора и Змеиногорского тракта, улицы Попова от Власихинской до Трактовой, а также несколько более мелких участков по всему городу.

Главную улицу Барнаула реконструировали в 2008 году. Летом 2018 года участок проспекта Ленина от Северо-Западной до Космонавтов был отремонтирован по программе "БКД" за 52 миллиона рублей.

Отметим, что проспект Ленина проходит по трем районам Барнаула — Центральному, Октябрьскому, Железнодорожному от площади имени Баварина до проспекта Космонавтов. Протяженность проспекта — 8,5 километров, а ширина — 42 метра. Проспект Ленина неоднократно менял своё название: сначала Богородицкий переулок, в ХIХ веке Московская улица, потом Московский проспект, а после 1917 года — улица Бульварная, Садовая, Советский переулок, с 1924 года — проспект Ленина.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.09.2018 13:17
Чучмек

Окончательно вырубят все деревья?

0  0
6.09.2018 13:31
- гость -

Перед выборами набросили? Если там по показателям БКД провал полный, то как они могут заявлять о 100% участии?

0  0
6.09.2018 13:34
- гость -

А может, не надо? Пощадите уже Барнаул, оставьте хоть что-нибудь!

0  0
6.09.2018 13:36
- гость -

Вячеслав, а выделенки будут организованы во время работ? Это как бы ключевой вопрос.

0  0
6.09.2018 13:56
- гость -

Кольцо на Малахова/Власихинская когда доделают????? Обещали на этот год закончить благоустройство.......иии тихо...

0  0
6.09.2018 14:15
Злая гостья

Кольцо доделывать не будут, пока народ не выучит ПДД и не перестанет выезжать с кольца с крайнего левого ряда!

0  0
6.09.2018 14:20
Холодильник

Кольцо Малахова/Власихинская не имеет разметки, поэтому рядность там сложно соблюдать. Разметки нет и на участке до Ленточного Бора. Будет разметка - тогда и спрашивайте за соблюдение ПДД. А то разметку не нанесли, люди бьются - а власти по фигу мороз. ГДЕ РАЗМЕТКА?

0  0
6.09.2018 14:22
- гость -

Морозилке

Если на Павловском тракте не будет разметки ты будешь ехать по середине?

0  0
6.09.2018 14:28
Павсекакий

Не, ну разметка на кольце нужна. Там реально все едут как попало.

0  0
6.09.2018 14:31
- гость -

Бараны и с разметкой как попало ездят

0  0
6.09.2018 14:37
- гость -

На ленинском проспекте нет никакого кольца

0  0
6.09.2018 14:52
- гость -


6.09.2018 13:17
Чучмек

Окончательно вырубят все деревья?

естественно, не будут же они в этих квадратиках культивировать землю, убирать корни прежних деревьев, обновлять грунт и садить новые....., как всегда будет просто рубка старого дерева, плитка или асфальт, вот вся "благополучная среда города"

со страхом жду, когда дело дойдёт до пр-та Строителей...., будет же лысый проспект!

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