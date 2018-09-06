Фото: Amic.ru
Глава Барнаула Сергей Дугин анонсировал работы по ремонту проспекта Ленина, которые ориентировочно начнутся в 2019 году. По его словам, сейчас специалисты составляют проектно-сметную документацию. Речь идет об участке дороги от пересечения проспекта Ленина с улицей Северо-Западной до Речного вокзала. Подразумевается, что вместе с ремонтом дорожного полотна будут проводиться работы по благоустройству прилегающей территории.
Ожидается, что ремонт будет проходить в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Градоначальник отметил, что Барнаул практически со стопроцентной вероятностью продолжит участвовать в проекте в следующем году, когда начнутся капиталоемкие работы. Финансирование, по словам Сергея Дугина, останется на прежнем уровне — около 900 миллионов рублей. В планах — расширение участка на пересечении Ленточного бора и Змеиногорского тракта, улицы Попова от Власихинской до Трактовой, а также несколько более мелких участков по всему городу.
Главную улицу Барнаула реконструировали в 2008 году. Летом 2018 года участок проспекта Ленина от Северо-Западной до Космонавтов был отремонтирован по программе "БКД" за 52 миллиона рублей.
Отметим, что проспект Ленина проходит по трем районам Барнаула — Центральному, Октябрьскому, Железнодорожному от площади имени Баварина до проспекта Космонавтов. Протяженность проспекта — 8,5 километров, а ширина — 42 метра. Проспект Ленина неоднократно менял своё название: сначала Богородицкий переулок, в ХIХ веке Московская улица, потом Московский проспект, а после 1917 года — улица Бульварная, Садовая, Советский переулок, с 1924 года — проспект Ленина.
Комментарии
Окончательно вырубят все деревья?
Перед выборами набросили? Если там по показателям БКД провал полный, то как они могут заявлять о 100% участии?
А может, не надо? Пощадите уже Барнаул, оставьте хоть что-нибудь!
Вячеслав, а выделенки будут организованы во время работ? Это как бы ключевой вопрос.
Кольцо на Малахова/Власихинская когда доделают????? Обещали на этот год закончить благоустройство.......иии тихо...
Кольцо доделывать не будут, пока народ не выучит ПДД и не перестанет выезжать с кольца с крайнего левого ряда!
Кольцо Малахова/Власихинская не имеет разметки, поэтому рядность там сложно соблюдать. Разметки нет и на участке до Ленточного Бора. Будет разметка - тогда и спрашивайте за соблюдение ПДД. А то разметку не нанесли, люди бьются - а власти по фигу мороз. ГДЕ РАЗМЕТКА?
Морозилке
Если на Павловском тракте не будет разметки ты будешь ехать по середине?
Не, ну разметка на кольце нужна. Там реально все едут как попало.
Бараны и с разметкой как попало ездят
На ленинском проспекте нет никакого кольца
6.09.2018 13:17
Чучмек
Окончательно вырубят все деревья?
естественно, не будут же они в этих квадратиках культивировать землю, убирать корни прежних деревьев, обновлять грунт и садить новые....., как всегда будет просто рубка старого дерева, плитка или асфальт, вот вся "благополучная среда города"
со страхом жду, когда дело дойдёт до пр-та Строителей...., будет же лысый проспект!