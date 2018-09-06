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Глава Барнаула Сергей Дугин анонсировал работы по ремонту проспекта Ленина, которые ориентировочно начнутся в 2019 году. По его словам, сейчас специалисты составляют проектно-сметную документацию. Речь идет об участке дороги от пересечения проспекта Ленина с улицей Северо-Западной до Речного вокзала. Подразумевается, что вместе с ремонтом дорожного полотна будут проводиться работы по благоустройству прилегающей территории.

Ожидается, что ремонт будет проходить в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Градоначальник отметил, что Барнаул практически со стопроцентной вероятностью продолжит участвовать в проекте в следующем году, когда начнутся капиталоемкие работы. Финансирование, по словам Сергея Дугина, останется на прежнем уровне — около 900 миллионов рублей. В планах — расширение участка на пересечении Ленточного бора и Змеиногорского тракта, улицы Попова от Власихинской до Трактовой, а также несколько более мелких участков по всему городу.

Главную улицу Барнаула реконструировали в 2008 году. Летом 2018 года участок проспекта Ленина от Северо-Западной до Космонавтов был отремонтирован по программе "БКД" за 52 миллиона рублей.

Отметим, что проспект Ленина проходит по трем районам Барнаула — Центральному, Октябрьскому, Железнодорожному от площади имени Баварина до проспекта Космонавтов. Протяженность проспекта — 8,5 километров, а ширина — 42 метра. Проспект Ленина неоднократно менял своё название: сначала Богородицкий переулок, в ХIХ веке Московская улица, потом Московский проспект, а после 1917 года — улица Бульварная, Садовая, Советский переулок, с 1924 года — проспект Ленина.