Компания "Ростелеком" в партнерстве с региональным отделением "Российского детского фонда" и Алтайским государственным театром кукол "Сказка" организовала для детей, больных ДЦП, премьерный показ сказки "Лягушка-путешественница".

Артисты привезли в актовый зал санатория театральный реквизит, кукол и соорудили импровизированную сцену. "Ростелеком" позаботился о праздничном оформлении помещения шарами, фигурками "Смешариков" и подарках для маленьких зрителей.

"Лягушку-путешественницу" алтайского режиссера Павла Овсянникова театр кукол готовит к открытию очередного театрального сезона. У детского фонда и кукольного театра стало традицией показывать спектакли детям из социальных учреждений до официальной премьеры.

"В психоневрологическом санатории проходят реабилитацию дети с ДЦП 3-14 лет из городов и районов Алтайского края. Большинство прибывших встречают новый учебный год в лечебном учреждении. Мы решили поддержать маленьких пациентов, поднять настроение. К тому же дети – благодарная публика. Став первыми зрителями, они помогают актерам понять, насколько убедительны их персонажи. Спасибо нашему партнеру – "Ростелекому" за помощь в организации праздника", – сообщила руководитель Алтайского краевого отделения "Российского детского фонда" Оксана Овчинникова.

Спектакль-сказку вместе с родителями посмотрели сорок пациентов санатория. История хвастливой квакушки, мечтавшей полететь с птицами на юг, вызвала у детей восторг. Пронизанная сказочным оптимизмом постановка получилась легкой и смешной.

"Реабилитация для ребенка с ДЦП и мамы – тяжелый ежедневный труд. В 2016 году мы привозили в санаторий тренажеры и видели, какие усилия предпринимают дети в борьбе с болезнью. В мире волшебной театральной сказки они, забыв обо всем, беззаботно смеялись, сопереживали и хлопали артистам. Желаю пациентам психоневрологического санатория здоровья и сил пройти все испытания", – прокомментировал праздник директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.