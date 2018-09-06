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Минэкономики РФ понизило прогноз роста ВВП в текущем году до 1,8%. В июле министерство прогнозировало рост ВВП в 1,9%. В следующем году прогнозируется снижение роста с 1,4% до 1,3%, пишет "Коммерсант", ссылаясь на обзор ведомства "Картина экономики. Август".

Прогноз по инфляции на этот год повысился до 3,4% с 3,1%. На следующий год остался неизменным — 4,3%. Прогноз по росту промышленного производства на год повышен до 3% с 2,5%, на 2019 год — до 2,4% с 2,1%. Прогноз по росту оборота розничной торговли на текущий год оставлен неизменным на уровне 2,9%, на 2019 год понижен до 1,7% с 2%.

В документе говорится, что в целом развитие ситуации с начала года соответствует ожиданиям МЭР. Но "ухудшение настроений бизнеса из-за объявлений о введении дополнительных санкций, повышенная волатильность на финансовых рынках, ускорение оттока капитала и рост доходностей долговых ценных бумаг формируют риски для экономического роста", подчеркивает ведомство.

В МЭР заявили, что ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер.