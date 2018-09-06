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Мемориальную доску в честь погибшего на Северном Кавказе командира СОБР Сергея Блынского накануне открыли в Рубцовске, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Памятная доска установлена перед входом в родную школу героя-офицера. В торжественном митинге приняли участие учащиеся школы № 10, кадетского корпуса юных спасателей МЧС России, а также мама погибшего правоохранителя Светлана Федоровна Блынская и коллеги полицейского.

Сергей Блынский погиб во время служебной командировки в результате нападения боевиков на пункт временной дислокации в населенном пункте Белиджи Дербенского района Республики Дагестан.

Вместе с ним 28 августа 2012 года также погибли его товарищи — майор полиции Виктор Шенкель, майор полиции Иван Собин, капитан полиции Сергей Кривенко.