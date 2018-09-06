Фото: airplanes.itsabouttravelling.com

Пассажирский Boeing 738-800 компании "Аэрофлот", летевший из Кемерово в Москву, в четверг, 6 сентября, совершил вынужденную посадку в Новосибирске по решению экипажа. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на представителя аэропорта Толмачево.

"Рейс "Аэрофлота" 1451 Кемерово — Москва совершил посадку в Новосибирске по решению экипажа в 09:03", — рассказал источник, добавив, что вылет задержан, предварительно, до 16:00. С пассажирами работают представители компании.

Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила, что самолет сел "по техническим причинам". На борту судна находились 154 пассажира и пять членов экипажа.

В данный момент пассажиры находятся в зале ожидания. "Аэрофлот" определяет, будет ли предоставлен резервный борт или пассажиров доставят тем же самолетом после отдыха экипажа. "Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров", — добавила Горбунова.