Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин оказался середняком медиарейтинга первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа за август 2018 года, составленного компанией "Медиалогия".

В списке из 14 градоначальников руководитель краевой столицы оказался на седьмой строчке, улучшив свою позицию в сравнении с июльским рейтингом на один пункт.

Лидерами рейтинга в городах СФО стали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава Красноярска Сергей Еремин и омская градоначальница Оксана Фадина.

Аутсайдерами в данном случае оказались глава администрации Улан-Удэ Александр Аюшеев, сити-менеджер Кызыла Владислав Ховалыг и руководитель Читы Анатолий Михалев.

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