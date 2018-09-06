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Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила стимулировать работодателей привлекать к работе пожилых людей, в том числе облегчая таким компаниям участие в госзакупках. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на президента организации Александра Калинина.

"Мы предлагаем, чтобы те предприятия, на которых много сотрудников [предпенсионного возраста], при государственных муниципальных закупках получали дополнительные баллы, то есть выигрывали на государственных и муниципальных закупках. Это действенная мера, потому что объем этих закупок значительный", — приводит агентство его слова.

Калинин предложил стимулировать аналогичным образом и госкорпорации.

По его словам, работодателю должно быть экономически выгодно оставлять сотрудников предпенсионного возраста. Для этого "Опора России" предлагает также сократить отчисления за предпенсионных сотрудников в ПФР с 22% до 10% от заработной платы.

Кроме этого, организация считает, что работодатели должны предоставлять два оплаченных дня на диспансеризацию пожилых сотрудников при условии, если диспансеризация будет полной и качественной.