19 августа 2018 в Чемальском районе Республики Алтай прошел третий полумарафон и праздник бега "Горный ЗаБег". Как и было обещано организаторами, участников ждали новая трасса с шикарными видами, отличная атмосфера и общение с единомышленниками. Кроме того, в этом году для определения результатов впервые на Алтае применялась электронная система хронометража. Свои силы можно было попробовать в забегах на дистанции 3, 5, 10 или 21.1 километра.

"Горный ЗаБег" — это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди, непрофессионально занимающиеся бегом, могли вместе со своей семьей и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию, хорошо провести время, полюбоваться красотой Горного Алтая, окунуться в атмосферу спорта и пообщаться.

Для всех участников забегов и гостей праздника была организована развлекательная программа с конкурсами, призами и выступлением кавер-группы Live and drive.

Следующий праздник бега и полумарафон "Горный ЗаБег" состоится в Чемальском районе 25 августа 2019 года.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно в Инстаграме проекта: @gornyzabeg или на официальном сайте проекта run.sad-pionov.ru

Партнеры проекта: Эко-парк "Сад Пионов", Российский кафель, ИД "Алтапресс", "Мария-Ра"